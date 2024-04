A que horas sai o novo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”?

Taylor Swifto tão aguardado álbum, “Departamento de Poetas Torturados”, está programado para ser lançado mundialmente em 19 de abril, com horários de lançamento variando dependendo da sua localização. Este 11º álbum de estúdio do hitmaker “Style” promete 17 novas músicas, marcando seu próximo empreendimento musical desde “Midnights” em 2022. Entre as faixas , colaborações com Post Malone e Florence + a Máquina foram revelados.

Durante ela Turnê Eras no início deste ano, Swift compartilhou o significado de sua recente produção musical, enfatizando o papel terapêutico da composição em sua vida. Ela expressou: “Isso meio que me lembrou por que escrever músicas é algo que realmente me ajuda ao longo da vida, e eu nunca tive um álbum em que precisasse de composições mais do que em ‘Tortured Poets’.”

Cronogramas mundiais para o lançamento do novo álbum

Estados Unidos (horário do Pacífico): 21h (quinta-feira, 18)

Estados Unidos (horário do leste): 12h

Canadá (Toronto): 12h, Canadá (Vancouver): 21h (quinta-feira, 18)

Brazil (Rio De Janiero): 1:00 AM

Argentina (Buenos Aires): 1h

Reino Unido (BST): 5h00

Europa (horário da Europa Central): 6h

África do Sul (Cidade do Cabo, horário da África Central): 6h

Índia (Nova Delhi): 9h30

Indonésia (Jacarta): 11h

Filipinas (Manila): 12h

China (Pequim, Xangai): 12h

Hong Kong: 12h00

Singapura: 12h00

Austrália (Perth): 12h, Austrália (Sydney): 14h

Japão (Tóquio): 13h

Nova Zelândia (Auckland): 16h

Swift recentemente despertou entusiasmo entre os fãs com uma biblioteca pop-up de poesia em Los Angeles, oferecendo informações sobre seu próximo álbum. Os fãs dissecaram pistas avidamente, incluindo uma estante com itens que sugeriam os temas do álbum, aumentando a expectativa.

Qual é o primeiro single do álbum?

Através das redes sociais, Swift anunciou qual será o primeiro single de seu novo álbum: O primeiro single do The Tortured Poets Department é… Quinzena com participação de @postmalone. Sou um grande fã de Post por causa do escritor que ele é, de sua experimentação musical e das melodias que ele cria e que ficam na sua cabeça para sempre. Pude testemunhar essa magia ganhando vida em primeira mão quando trabalhamos juntos em Quinzena. Honestamente, mal posso esperar para vocês ouvirem essa música no Midnight TONIGHT e verem o vídeo às 20h ET AMANHÃ.”

Especulações sugerem que o álbum pode se aprofundar no rompimento de Swift com o ator Joe Alwyn, adicionando profundidade emocional à sua narrativa musical. À medida que a expectativa aumenta, a atenção meticulosa de Swift aos detalhes e à expressão artística promete uma jornada musical cativante para ouvintes em todo o mundo.