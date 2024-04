A última vez de Mike Tyson no ringue: nas drogas e contra um dos grandes

Mike Tyson, o boxeador mais polêmico e popular das últimas décadas, retornará aos ringues neste verão em uma luta de exibição. Ele enfrentará influenciador e boxeador Jake Paulo no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em 20 de julho. Já se passaram quase 20 anos desde que o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados ​​se aposentou do boxe profissional, e esta será a segunda vez que ele volta ao boxe desde 2005. Quando foi a última vez que ele pisou no ringue?

A última luta de Tyson aconteceu em novembro de 2020, em Los Angeles, contra um velho conhecido: Roy Jones Jr.. O que muita gente não lembra é que esses dois titãs nunca se enfrentaram como profissionais. Quando Jones subiu para o peso pesado, Tyson estava a poucos passos do fim de sua carreira.

O último vídeo de Mike Tyson causa medo em Jake Paul e revela um progresso notávelTwitter

15 anos para uma festa anunciada

Iron Mike, personagem único dentro e fora do ringue desde que iniciou sua carreira no mundo da modalidade de luta mais popular de todos os tempos, aposentou-se em 2005 aos 39 anos. Roy Jones Jr., foi ex-campeão mundial nos médios, super-médios, meio-pesados ​​e pesados. Jones era uma fera de 90kg que se caracterizava por sua velocidade surpreendente.

Então Jones e Tyson não se enfrentaram na época profissional, nos seus melhores anos, mas todo mundo queria ver aquela luta. Na madrugada de 28 para 29 de novembro, uma exibição de oito rounds de dois minutos cada foi realizada em Los Angeles entre os dois veteranos. Tyson tinha 54 anos e Jones 51 anos.

Pôster promocional da luta entre Paul e Tyson no dia 20 de julho.

Mike Tyson usou ‘drogas’ antes daquela luta

Os fãs de boxe, que foram apresentados naquela noite de novembro, não sabiam que um dos contendores havia usado cogumelos alucinógenos e maconha. O próprio Tyson admitiu isso um ano depois no podcast ‘The Pivot’. “Eles me ajudam a treinar, me ajudam a boxear melhor. Quando estou lutando, não sinto os socos. É realmente uma merda mágica”, disse ele. “Eu gostaria de ter usado essa merda em minha carreira”, acrescentou o boxeador.

Fotografia do dia em que Roy Jones se sagrou campeão mundial dos pesos pesados ​​(2003) após derrotar John Ruiz por decisão unânime.

Já vimos em vários vídeos que Tyson compartilhou nas redes sociais como está trabalhando duro na preparação física para a luta contra Jake. Seu oponente neste verão é muito mais jovem que ele, mas ele não tem a experiência e o histórico de Mike.