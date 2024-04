Aaliyah Edwards da UConn está pronta para realizar seu sonho profissional com o draft da WNBA chegando

Aaliyah Edwards está preparada para realizar mais um sonho.

O nativo de Ontário é uma escolha projetada no primeiro turno para segunda-feira Rascunho da WNBA depois de uma carreira de sucesso de quatro anos com o Huskies UConn.

O atacante de 1,80 m foi duas vezes All-American com o histórico NCAA programa, terminando sua temporada sênior com recordes de carreira de 17,6 pontos e 9,2 rebotes por jogo.

Caitlin Clark e Juju Watkins se abraçam no Wooden AwardTikTok

“Sempre sonhei em jogar profissionalmente e na WNBA”, disse Edwards aos repórteres na semana passada em uma disponibilidade do Zoom. “Ter meu nome entre essas listas e as classificações dos cinco primeiros colocados, é uma loucura. Se você me perguntasse quando eu tinha 10 anos, eu diria, ‘de jeito nenhum’.

“É também uma lição de humildade ao mesmo tempo, porque mesmo que meu nome esteja divulgado, é mais apenas um crédito a todo o trabalho duro e esforço que coloquei nos bastidores e coloquei no jogo pelo qual sou apaixonado. Vou entrar no draft sendo abençoado com qualquer resultado, mas realmente grato por ser reconhecido assim.”

Edwards declarou-se a favor do draft em 21 de março, referindo-se ao recente torneio de basquete feminino da NCAA como sua “última dança”. Ela ajudou a levar UConn a um Últimos quatro aparição antes dos Huskies perderem um jogo acirrado para o eventual vice-campeão Iowa.

Edwards, de 21 anos, disse que estava pronta para seguir em frente, deixando de lado um ano restante de elegibilidade para a faculdade que tinha devido à pandemia de COVID-19.

“Tem sido um grande sonho para mim, não apenas o quanto conquistei aqui na UConn, mas também dar esse passo para atravessar a fronteira”, disse ela. “Não é uma decisão fácil de tomar, deixar a sua família e deixar o que você chama de lar para entrar em um novo ambiente e uma nova mudança.

“Pude desenvolver não apenas minhas habilidades na quadra de basquete, mas também habilidades (interpessoais). Posso dizer que a UConn realmente abriu muitas portas para mim e realmente me ajudou a estar profissionalmente pronto e pronto para o próximo capítulo da minha carreira.”

Edwards pode fazer dois anos consecutivos que uma canadense tenha seu nome citado no primeiro turno. Laeticia Amihere ficou em oitavo lugar geral no draft do ano passado.

Edwards estourou em sua temporada júnior na UConn, com média de 16,6 pontos e 9,0 rebotes por jogo e sendo um marco no sucesso do time enquanto os Huskies lidavam com lesões.

Ela recebeu honras de terceiro time da AP em toda a América, ao mesmo tempo que foi nomeada a primeira equipe do Big East, a jogadora mais aprimorada do Big East e a jogadora mais destacada do Big East Tournament em 2022-23.

“Eu esperava isso? Não”, disse Edwards sobre seus elogios individuais. “Sou um jogador de equipe, então farei qualquer coisa para que a equipe consiga a vitória no final do dia e cause impacto de qualquer maneira que puder, então os prêmios e elogios individuais são apenas uma peça de reconhecimento que está elevando meu jogo.”

Seu sucesso veio com muitas melhorias.

“Acho que Aaliyah será uma grande profissional”, disse o assistente técnico canadense Steve Baur em entrevista por telefone. “Acho que defensivamente ela deu grandes avanços nos últimos anos… mas acho que seu jogo ofensivo é onde ela realmente evoluiu.

“Ela é uma jogadora ofensiva muito mais dinâmica. E acho que se você der a Aaliyah mais dois ou três anos no contexto profissional, ela continuará a expandir seu tiro de alcance, e acho que ela continuará a expandir seu jogo ofensivo.”

Basquete Canadá o presidente e CEO Michael Bartlett diz que a ascensão de Edwards serve como um exemplo do que os jovens talentos canadenses podem realizar.

“É um grande negócio para nossos jovens atletas… e é um grande negócio, eu acho, para a lista de atletas que estão chegando e que se encontrarão nos draft da WNBA no futuro”, disse Bartlett por telefone. entrevista. “Você pensa em atletas como Toby (Fournier) e Syla (Swords) e Jasmine Bascoe, que ainda nem começaram suas carreiras na NCAA.

“Isso também enfatiza ainda mais o fato de que nosso talento canadense do lado feminino, assim como do lado masculino, não é um talento marginal. através do gasoduto.”