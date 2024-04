Alex Pereira divulga imagens de dedo quebrado duas semanas antes do UFC 300

Alex Pereira é um ser humano excessivamente duro.

No último sábado, Pereira defendeu com sucesso o título dos meio-pesados ​​​​ao nocautear Jamahal Hill no primeiro round na luta principal do UFC 300. Após a luta, o CEO do UFC, Dana White, revelou que Pereira quebrou um dedo do pé algumas semanas antes do evento, mas competiu mesmo assim , e na terça-feira, Pereira mostrou exatamente o que aconteceu.

Postando em seu Instagram, Pereira postou um vídeo do treino duas semanas antes do UFC 300, onde quebrou o dedinho do pé direito, e os métodos que sua equipe tentou consertar logo em seguida.

“Eu quebrei meu dedo do pé. … Empurre-o. Empurrar. … Veja se voltou. … Gire um pouco. … Faça isso deste modo. Fora. Fora. Avançar.”

No vídeo você pode ver Pereira reconhecendo o contra-ataque após desferir um chute. Então sua equipe tenta empurrar o dedo do pé de volta ao lugar, sem sucesso. Enquanto continuam trabalhando em seu pé, Pereira fica sentado lamentando o acidente.

“É uma merda, cara. Última rodada”, disse Pereira. “Eu estava indo bem.”

No final das contas, o dígito quebrado não afetou muito Pereira, já que ele ainda conseguiu nocautear Hill em pouco mais de três minutos.