A que horas é Bayern de Munique x Real Madrid e onde você pode assistir à Liga dos Campeões?

TDuas das equipes mais poderosas e populares do mundo se enfrentarão nas semifinais do Liga dos Campeões.

Real Madrid e Bayern de Munique vão disputar um bilhete para a final da principal competição de clubes da Europa, que se disputará no dia 1 de Junho, em Estádio de Wembley na Inglaterra.

A rivalidade entre as duas equipes é a mais repetida da história do Liga dos Campeões com 26 partidas disputadas entre os dois, sendo 12 vitórias dos Los Blancos e 11 dos bávaros, além de três empates.

A última vez que as duas equipas se encontraram foi na mesma fase, na época 2017/18 Liga dos Campeões meias-finais, e terminou com os espanhóis vencendo por 4-3 no total, depois de o Real Madrid ter vencido a primeira mão por 2-1 em Munique, e ambos terem empatado 2-2 num encontro dramático no Bernabéu.

Bayern de Munique jogará sua 21ª semifinal na história do torneio e 13ª na era da Liga dos Campeões, números que ficam atrás apenas de Real Madridque está nas semifinais pela 33ª vez, e 17º na nova era da Liga dos Campeões, ambos recordes do torneio.

A dupla se enfrenta nas semifinais pela oitava vez na história.

Sem dúvida, Real Madrid e Bayern de Munique são duas das maiores equipas da história do futebol mundial, além de serem duas equipas ofensivas e goleadoras, embora para chegar a esta fase ambas tenham tido que lutar para o conseguir.

Thomas TuchelO Bayern lutou para reverter a situação Lácio nas oitavas de final ao vencê-los por 3 a 1 no total, e depois conseguiu eliminar Arsenal 3-2 no total.

Carlos AncelottiO Real Madrid saiu por pouco RB Leipzig nas oitavas de final, vencendo-os por 3 a 1 no total, e depois lutou muito para eliminar o atual campeão Cidade de Manchesterque teve de derrotar até a disputa de pênaltis após um empate agregado de 4-4.

Bayern de Munique x Real Madrid: escalações previstas

Bayern de Munique: Mais recente; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Goretzka, Pavlovic; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo

A que horas é Bayern de Munique x Real Madrid?

A partida será disputada nesta terça-feira, 30 de abril, às 15h, horário padrão do leste dos Estados Unidos, 12h, horário do Pacífico, e será disputada no estádio do Bayern, a Allianz Arena.

Onde assistir Bayern de Munique x Real Madrid nos Estados Unidos?

A partida poderá ser assistida na televisão pela Univision, VIX, Paramount+ e TUDN USA.

A partida será transmitida ao vivo pela fuboTV.