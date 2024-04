Alex Perez derruba Matheus Nicolau com nocaute brutal com um soco na luta principal do UFC Vegas 91

Uma luta principal de última hora não impediu Alex Perez de desferir um nocaute de cair o queixo para encerrar a noite de Matheus Nicolau no UFC Vegas 91.

Depois de substituir o lesionado Manel Kape no card de sábado à noite, Perez teve muito em jogo depois de três derrotas consecutivas, mas saiu com as armas em punho como de costume. Ele permaneceu em perseguição a noite toda, o que valeu a pena quando prendeu Nicolau contra a jaula e começou a descarregar tiros.

Embora vários socos não tenham acertado, Perez desarrolhou um terrível gancho de direita que virou a cabeça de Nicolau enquanto ele caía na tela. O árbitro correu para interromper a luta com o final chegando aos 2:16 do segundo round.

“É incrível”, disse Perez sobre o nocaute. “Todo mundo me contou em três derrotas. Merda aconteceu no meu último acampamento, mas há três semanas [notice], sem problemas. A qualquer hora, em qualquer dia. Digo às pessoas que não sou pago para sentar no sofá. Estou na academia o tempo todo. Estou sempre trabalhando.”

Perez encerrou a noite de forma espetacular, mas foi a paciência que mais valeu a pena para ele.

Os pesos-mosca se movimentaram bastante, mas não necessariamente se engajaram no round inicial. Perez estava claramente procurando uma abertura para lançar suas combinações e, para crédito de Nicolau, ele acertou o primeiro grande chute na luta quando acertou Perez com uma forte mão esquerda. O ex-desafiante ao título peso mosca não piscou enquanto respondia continuamente.

Perez continuou avançando, lançando combinações de quatro e cinco golpes em sucessão enquanto tentava pegar Nicolau desprevenido com o apoio do brasileiro.

Essa oportunidade finalmente surgiu no segundo round, quando Perez pressionou Nicolau contra a jaula, o que não deu a Nicolau nenhum lugar para ir, já que os socos vieram em sua direção em alta velocidade. Perez acertou o gancho de direita e Nicolau caiu na tela.

Foi um final impressionante, especialmente com tantas coisas em jogo, já que Perez certamente não queria terminar a noite com a quarta derrota consecutiva.

Em vez disso, ele deixa o UFC Vegas 91 com uma vitória marcante e a chance de dar um grande passo em frente na divisão peso mosca, com o campeão peso mosca Alexandre Pantoja prestes a defender seu cinturão no UFC 301 contra o relativamente novato Steve Erceg.