Andy Reid e os Chiefs estão planejando o Draft da NFL: O que Kansas City precisa?

J.só porque o Chefes de Kansas City são Super Bowl campeões não significa que eles não tenham espaço para melhorar. Na verdade, a melhoria é necessária se o Chefes vamos fazer em 2024 o que não NFL equipe já fez antes: vencer o Super Bowl por três temporadas consecutivas.

Este é o desafio que o gerente geral enfrenta Brett Veach e treinador principal Andy Reid enquanto davam os retoques finais em um plano de ataque para o Draft de 2024 da NFLque começa na noite da próxima quinta-feira em Detroit. Cidade de Kansas espera ficar à frente da concorrência no AFC depois de passar pelo Notas de búfalo e a Corvos de Baltimore nos playoffs do ano passado. A melhor maneira de fazer isso é acertar no draft – mas é difícil acertar todas as escolhas.

Patrick Mahomes e esposa Brittany capturados em vídeo enfrentando um desafio comum que todos os homens conhecem

O que os Chiefs precisam no draft de 2024?

O draft de 2024 provavelmente fará com que Kansas City concentre seus esforços em fortalecer o ataque centrado no quarterback superstar Patrick Mahomes. Veach e Reid passaram anos reconstruindo cuidadosamente a defesa dos Chiefs através do draft – uma maneira econômica de adicionar jovens talentos a um elenco que precisava deles naquele lado da bola. Como resultado, Kansas City teve uma defesa de elite em 2023 que levou ao título do Super Bowl em Las Vegas.

No entanto, Mahomes expressou frustração na temporada passada por não estar na mesma página que seus recebedores, e o ataque dos Chiefs foi apenas a média da liga em pontos marcados na temporada passada. Kansas City pode ter como alvo uma nova expansão para complementar Marquesa Marrom e Rashee Rice no primeiro dia, com a linha ofensiva ajudando outra possibilidade.

Os Chiefs também poderiam aumentar a sala dos running backs e encontrar um jovem jogador para compartilhar corridas com os backs titulares. Isaías Pachecoque correu para 935 jardas e sete touchdowns na temporada passada.

Quantas escolhas Kansas City tem?

Indo para o rascunho, os Chiefs têm sete seleções – um em cada uma das quatro primeiras rodadas, dois na quinta e um na sétima. É uma oportunidade para Veach reabastecer o armário – e seu histórico recente traz más notícias para o resto do mundo. NFL.

Veach ganhou a vida descobrindo grande valor fora do primeiro dia do draft. Suas recentes seleções de segundo turno incluem Arroziniciando a segurança Brian Cook, Mecole Hardman (que pegou o touchdown da vitória em Super Bowl LVIII), Willie Gay Jr.e Nick Bolton. Cornerback recentemente negociado L’Jarius Sneed foi uma seleção de quarta rodada, e edge rusher George Karlaftis foi realizada pouco antes do segundo turno, com a 30ª escolha geral.

Claro, mesmo que Veach não tivesse sido tão bom em encontrar valor no draft nas últimas temporadas, ele ainda teria um tremendo crédito em Kansas City como o homem que negociou para selecionar Mahomes no draft de 2017 – um de seus primeiros movimentos como gerente geral da equipe. Sem o tricampeão do Super Bowl e duas vezes MVP da NFL no centro, esta era de ouro em Estádio Ponta de Flecha não teria sido possível.