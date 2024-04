Angel Reese e Kamilla Cardoso testam sua química no primeiro dia com Chicago Sky

Edesde o Céu de Chicago chocou o mundo do basquete ao selecionar suas novas “torres gêmeas” de Kamilla Cardoso e Anjo Reese na primeira rodada do Rascunho da WNBAos fãs estão ansiosos para ver como o rivais da faculdade olhariam juntos na quadra. Depois do primeiro dia Campo de treinamento da WNBAum vídeo da Sky mostrou-lhes colocando sua química à prova.

Primeiro veja Angel Reese e Kamilla Cardoso tocando juntas

No vídeo, Cardoso é mostrado rolando até a borda e finalizando as bandejas, enquanto Reese desempenha uma função mais perimetral, manuseando a bola e distribuindo. Ela acertou seu companheiro de equipe brasileiro para uma bandeja em uma sequência que deixará os fãs de Chicago ansiosos por mais do combinação dinâmica.

O par de escolhas da primeira rodada foi competindo entre si desde o ensino médio. Eles continuaram o rivalidade no NCAA nível, onde Reese LSU e Cardoso Carolina do Sul ambos ganharam campeonatos nacionais. Trabalhar em conjunto é uma adaptação aos choques uns contra os outros na pintura, mas os primeiros sinais são promissores.

Tão importante quanto, o Quem Barbiea energia de saltou no vídeo, mostrando o qualidades intangíveis isso fez dela uma escolha fácil para o Céu com o Escolha nº 7 no rascunho. Ela aplaudiu ruidosamente do lado de fora, encorajando seus companheiros de equipe e mostrando liderança apesar de ser apenas um novato.

Quando é o primeiro jogo do Chicago Sky?

Os campos de treinamento da WNBA começaram no domingo, 28 de abril. Reese e Cardoso têm menos de uma semana para se adaptarem ao time e um ao outro antes O primeiro jogo da pré-temporada do Chicago em 4 de maio contra o Minnesota Lynx.