Atualização da terceira temporada de Zendaya Dances Around ‘Euphoria’, ‘It’s Beyond Me’

Durante a estreia de seu novo filme, “Challengers”, em Los Angeles, na terça-feira, Zendaya deixou claro… ela não tem voz sobre se a produção do drama da HBO será reiniciada, embora ela seja creditada como produtora executiva.

Zendaya sobre se ela quer uma terceira temporada de “Euphoria”: “Se for certo para os personagens, e tudo sair como deveria, é claro”. pic.twitter.com/vNRwqacEGQ

Zendaya disse Variedade “Eu não estou no comando. Mas, é claro, se for certo para os personagens e tudo sair como deveria, é claro. Mas está além de mim.”

O sapateado de Zendaya acontece semanas depois que a HBO anunciou “Euphoria” 3ª temporada seria adiada. Embora a rede tenha garantido que está comprometida em realmente filmar uma nova temporada algum dia com o criador Sam Levinson … eles estavam deixando as estrelas do show buscarem outras oportunidades nesse ínterim.