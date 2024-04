Baixe o Desativador de marca d’água universal no Windows (2024)

Marcas d’água são irritantes e se você estiver usando uma avaliação gratuita do software pago, receberá uma marca d’água. Por exemplo, se você tiver uma cópia gratuita do Windows oficial (Windows 10, Windows 11, etc), receberá uma marca d’água dizendo ‘Ativar Windows’ no canto inferior direito.

Para evitar ver essas marcas d’água, você pode usar o Universal Watermark Disabler. Mas o que é, o que faz e como fazer o download? Este artigo contará tudo sobre isso e como você pode baixar o Universal Watermark Disabler.

Sobre o desativador de marca d’água universal

Como o nome sugere, o Universal Watermark Disabler permite usar software sem qualquer tipo de marca d’água. O aplicativo funciona bem em várias versões do Windows, incluindo Windows 11. Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8.

Universal Watermark Disabler é uma ferramenta popular usada por usuários do Windows para se livrar de marcas d’água em softwares pagos. Aqui estão alguns dos recursos que o Universal Watermark Disabler-

Universal Watermark Disabler é um software gratuito.

Funciona com todos os Windows, desde o Windows 8 até todos os Windows mais recentes.

Esta ferramenta funciona perfeitamente com qualquer linguagem de UI.

Embora isso remova a marca d’água do sistema, nenhum arquivo do sistema é alterado durante o processo.

Este aplicativo funciona bem para remover qualquer tipo de marca d’água, incluindo BootSecure, modo de teste, texto de aviso confidencial, etc.

Requisitos do sistema para usar o Universal Watermark Disabler

Como tal, não existem muitos requisitos de sistema para baixar e executar o Universal Watermark Disabler no Windows. Isso funciona bem em todos os sistemas, mesmo com as especificações mínimas e o Windows mais recente. No entanto, você deve observar que o único requisito do sistema para executar este software é que seu sistema esteja executando o Windows 8 build 7850 ou qualquer versão mais recente do Windows.

Como baixar o desativador de marca d’água universal?

Você pode baixar este desativador de marca d’água no site oficial. Por ser freeware, você não precisará pagar nem um centavo para baixá-lo. Abaixo estão as etapas para baixar o Universal Watermark Disabler em seu sistema-

Procure o link de download e baixe o software de lá.

Como usar o desativador de marca d’água universal?

Depois de baixar o Universal Watermark Disabler, você pode continuar a usá-lo e desativar a marca d’água em seu sistema. Abaixo estão as etapas para usar o desativador de marca d’água em seu sistema-

Antes de continuarmos, certifique-se de ter salvo todo o trabalho que está fazendo e feche todos os aplicativos abertos em seu sistema.

aperte o Janelas + E combinação de teclas e vá para o Transferências pasta no painel esquerdo do File Explorer.

Baixe clique no Desativador universal de marca d’água e no prompt do UAC que aparece, clique em Sim .

Você será direcionado para a tela principal do software; Clique em Instalar para continuar com isso.

A seguir, você verá um aviso pop-up informando que você será desconectado do Windows; Clique em OK .

Uma vez feito isso, faça login novamente em sua conta e você verá que a marca d’água desapareceu.

Conclusão

Baixar e usar o Universal Watermark Disabler é a melhor maneira de se livrar da marca d’água que você vê no Windows e usar o sistema sem pagar um centavo. Você não precisa se preocupar com isso, pois este aplicativo é gratuito e não apresenta nenhum risco de danos ao sistema e vírus. Você pode seguir o guia acima sobre como baixar o Universal Watermark Disabler e usá-lo no Windows.

