Benavidez ainda irritado com a rejeição de Canelo: Não lhe tiram os títulos por causa do dinheiro que ele gera

Canelo Álvarez está prestes a enfrentar Jaime Munguia, de Tijuana em 4 de maio, mas todo o mundo do boxe estava pedindo a Saul para finalmente aceitar o desafio de David Benavidezmas o boxeador mexicano voltou a dizer não à Bandeira Vermelha e hoje mandou mais um dardo para o campeão mexicano.

O novo ataque de Benavidez a Canelo

“Canelo não tem seus títulos retirados porque o percentual que as agências levam consigo é muito dinheiro. Esses três por cento CaneloSão US$ 40 milhões de dólares, imagine quanto dinheiro isso é. Não quero falar mal das agências, mas essa é a fria realidade. Eles ganham mais dinheiro com ele e querem mantê-lo feliz”, disse ele ao podcast FreshAndFit.

Mas Benavidez continuou seu ataque contra Canelo e garantiu que ganhou a oportunidade de ser o desafiante oficial do Álvarezdos cinturões, e até deu números convincentes para comprovar isso.

A verdade é aquilo Benavidez tem hora marcada para enfrentar Oleksandr Gvozdyk e foi ele mesmo quem o aconselhou a esquecer Canelo e concentre-se no que está por vir em 22 de junho.