Blake Griffin tem ‘grande futuro’ na comédia após aposentadoria da NBA, afirma Brad Williams

E Williams nos disse que se Griffin usasse seu novo tempo livre para realmente se comprometer com o stand-up – ele poderia ser um verdadeiro ator no mundo da comédia.

Blake, é claro, não escondeu que está pelo menos um pouco interessado em perseguir risadas… ele fez apresentações em pé várias vezes ao longo dos anos – e até mesmo uma vez participou de um hilário Batalha do Assado 2018 com Jeff Ross .

Griffin, no entanto, obviamente não precisa de uma nova carreira se não quiser – ele ganhou mais de US$ 250 MILHÕES apenas em contratos da NBA – e se finalmente decidir acabar em uma cadeira de balanço em uma varanda em algum lugar, confira fora do clipe, parece que Williams certamente ficaria bem com isso!