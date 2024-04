Caitlin Clark e Nike estão se aproximando de um grande acordo de patrocínio

Caitlin Clark foi selecionada como a primeira escolha geral no Draft da WNBA de 2024. Nos últimos anos, ela levou o basquete feminino a novos patamares, com uma exposição que nunca vimos antes. Ela é agora a estrela do Indiana Fever.

Ainda, A ascensão de Caitlin Clark ao estrelato é marcada por uma dura realidade. Apesar de seu inegável talento e popularidade, seu salário gerou polêmica. Dela contrato de estreia de quatro anos fará com que ela ganhe pouco mais de $ 330 milcom modestos US$ 76 mil em seu primeiro ano na WNBA.

Apesar disso, parece que Clark está indo para um grande pagamento em endossos. Shams Charania, Mike Vorkunov e Ben Pickman do The Athletic relataram que o ex-astro do Iowa Hawkeyes está se aproximando de um lucrativo acordo de patrocínio com a Nike.

Caitlin Clark e Angel Reese festejam em boate após WNBA Draft

Segundo a reportagem, o negócio seria de oito dígitos e espera-se que ela consiga um tênis exclusivo da Nike para a próxima temporada. Clark tinha acordo com a marca americana. Ainda assim, expirou após o término da temporada da NCAA, e vários outros fabricantes esportivos, como Adidas e Under Armour, tentaram assinar um contrato de patrocínio com a estrela estreante.

O impacto de Caitlin Clark no basquete feminino

O impacto da presença de Clark no jogo não pode ser exagerado. Os impressionantes números de audiência do jogo do campeonato Iowa x Carolina do Sul falam por si, com um recorde de 18,9 milhões de espectadores sintonizados para testemunhar o confronto histórico.

Isso marcou a primeira vez na história que o basquete feminino superou o masculino, uma prova do apelo magnético de Clark e da crescente popularidade do esporte feminino.