Canelo Alvarez explica a Oscar de la Hoya: Não o quero na minha vida

Canelo Álvarez e Oscar de la hoya já se deram muito bem e até desfrutaram de um relacionamento promissor à medida que a carreira do mexicano se desenvolvia rapidamente, mas agora eles não estão nas melhores condições e Álvarez deu sua última palavra sobre o assunto.

O indiscutível campeão dos super-médios parece estar mais convencido do que nunca de que não quer de la Hoya por perto, expressando que não está interessado em uma amizade com o ex-boxeador, mas deseja-lhe boa sorte.

“Não estou interessado em ser amigo dele. Estou bem onde estou.” Álvarez disse BoxingScene. “Não tenho nada a ver com ele.

“Desejo a ele tudo de bom e é isso. Mas não o quero na minha vida. Não o quero perto de mim ou perto de mim. Não quero esse tipo de vibração na minha vida.”

A luta de 4 de maio contra Jaime Munguia representa a primeira vez que o campeão indiscutível de 168 libras e Da panela estará diretamente envolvido na mesma luta desde que o mexicano processou Golden Boy e DAZN em 2020 e começou sua passagem como agente promocional livre.

Não me mate é co-promovido por Da panela e Fernando Beltran da Zanfer Promoções. E para começar a luta, ÁlvarezA equipe negociou um acordo diretamente com Beltran através do PBC para organizar o Não me mate luta no Prime Video PPV e PPV.com.

E embora o Golden Boy tenha expressado recentemente seu desejo de manter uma relação de trabalho com Alvarez, depois de ouvir os últimos comentários do atual monarca de 168 libras, ele também disse o que queria.

“A única coisa [Alvarez has] contra mim está minha vida pessoal”, Da panela disse ao BoxingScene, em aparente referência aos momentos mais difíceis de sua vida capturados em um documentário no ano passado. “Você quer continuar chutando um homem enquanto ele está caído, nesse momento?

“Eu nunca falo nada sobre [Alvarez] em sua vida pessoal. Eu mantenho isso sobre boxe. Isso é o que eu sei. Tenho todo o direito de criticar porque já estive lá como 10 vezes campeão mundial em seis divisões. Eu sei o que está acontecendo dentro do ringue. Se ele quer me atacar na minha vida pessoal, então a culpa é dele.”

Por que Canelo Alvarez e Oscar de la Hoya se separaram?

BoxingScene lembra que Da panela e sua empresa ajudou a construir Álvarez‘s perfil por mais de uma década, para torná-lo uma superestrela global e uma das principais atrações de PPV nos Estados Unidos.

No entanto, as coisas entre os dois se romperam depois que o mexicano assinou um contrato de cinco anos e 11 lutas com o DAZN em outubro de 2018, no valor de pelo menos US$ 365 milhões e após três lutas, os dois se separaram e trocaram críticas e insultos ao longo desse tempo. .

Golden Boy expressou que seu problema com Álvarez começou quando ele o aconselhou a se separar de seu treinador de longa data, Eddy Reynoso. Isso motivou Canelo criticar Da panela por sua falta de lealdade, pouco antes de sua última luta juntos, contra Sergei Kovalev em 2019.