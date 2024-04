Carole Middleton trabalha para proteger a princesa Kate das dificuldades financeiras da família

Carole Middletona mãe de Kate Middletonestá enfrentando dificuldades financeiras com seu negócio, Peças de festa. De acordo com o The Times no Reino Unido, a empresa está lutando para cobrir os custos da empresa de insolvência, no valor de mais de US$ 329.000. A empresa, fundada pelos Middletons em 1987, entrou em administração em junho passado com dívidas totalizando £ 2,6 milhões.

Apesar desses desafios, Carole Middleton está determinada a proteger sua filha, Kate, dos problemas financeiros da família enquanto ela luta contra o câncer. Uma fonte disse à Us Weekly: “Carole está tentando desesperadamente manter Catherine totalmente focada em sua recuperação. É um momento muito preocupante para a família, mas eles não estão procurando nenhuma ajuda de seus filhos. [They] não quero que eles se preocupem. Catherine e seus pais são muito próximos. Eles sempre se comunicam. [However]falar sobre o negócio está fora dos limites, pois ela precisa se concentrar em sua saúde.”

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

A situação também afetou a empresa encarregada de supervisionar o colapso da Party Pieces, a Interpath Advisory. A empresa está lutando para arcar com as despesas e reivindicou custos superiores a US$ 329.000, com o valor continuando a aumentar rapidamente. Os relatórios indicaram que Carole ficou “chateada e profundamente desapontada” com as circunstâncias.

Antes de seu casamento real com Príncipe William, Kate Middleton trabalhou para o negócio falido de sua família. Esta ligação é profunda e é evidente que os problemas financeiros pesam muito sobre a família. Apesar disso, Carole Middleton está fazendo o possível para proteger a filha do estresse de sua situação financeira enquanto se concentra em sua saúde.

Família Middleton enfrenta desafios financeiros

É claro que a família Middleton está enfrentando um momento desafiador, mas eles estão determinados a lidar com isso sem sobrecarregar os filhos. O vínculo entre Kate e seus pais permanece forte, com apoio e comunicação constantes. No entanto, é essencial que Kate priorize a sua saúde e bem-estar durante este período difícil.

As dificuldades financeiras da Party Pieces são, sem dúvida, motivo de preocupação, mas é animador ver a família se unindo para apoiar uns aos outros. À medida que atravessam estes tempos difíceis, a sua unidade e determinação irão, sem dúvida, ajudá-los a superar estes desafios.