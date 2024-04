Cavinder Twins anunciam o retorno ao basquete universitário no épico TikTok inspirado em Caitlin Clark

J.só porque Caitlin Clark partiu para o WNBA não significa que o impacto dela ainda não acabou basquete universitário. Com uma enorme lacuna de popularidade para preencher no futebol feminino no próximo ano, Haley e Hanna Cavinder viram a oportunidade e anunciaram voltar para a Universidade de Miami com um épico Vídeo do TikTok como apenas o Gêmeos Cavinder pode.

O efeito Caitlin Clark

“Vi toda aquela atenção que Caitlin Clark recebeu”, postou um fã no Twitter/X.

Não há dúvida de que a celebridade e o potencial de ganhos de Clark abriram muitas portas para os atletas universitários capitalizarem sob o novo NADA regras.

Originalmente, o Gêmeos Cavinder optaram por não usar o último ano de elegibilidade para que pudessem buscar empreendimentos comerciais pessoais como patrocínios de mídia social, empreendimentos de mídia e até mesmo um Acordo WWE. Agora, Clark mudou a equação e os esportes universitários parecem um lugar mais lucrativo para se estar.

“Com Caitlin Clark e outras estrelas do NIL fora do futebol feminino, Cavinder voltando é a jogada certa”, ecoou um comentário no TikTok sob o anúncio de Hanna. “Ela ganhará milhões em NIL e ficará bem fazendo isso.”

A saga de transferência selvagem dos Cavinder Twins

Apenas um dia depois Hanna Cavinder “não aposentada” e comprometida com os Hurricanes em seu último ano de elegibilidade para a NCAA, Haley fez o mesmo.

Haley estava planejando retornar ao basquete universitário em 2024, mas ela havia se comprometido com o Sapos com Chifres do TCUuma escola perto do namorado Jake Fergusonque joga pelo Dallas Cowboys.

Depois que o TCU foi arrebatado por lesões nesta temporada, eles acessaram o portal de transferências em busca de ajuda imediata. Os sapos pousaram Hailey Van Litha ex-estrela de Louisville que lutou para se encaixar Anjo Reese e Kim Mulkey no LSU ano passado. Van Lith se comprometeu no mesmo dia em que Cavinder anunciou seu retorno a Miami.

Hanna e Haley passaram três anos tocando juntas no Estado de Fresno antes de saltar para Miami, onde seus estrelato nas redes sociais nasceu e eles se tornaram alguns dos primeiros grandes ganha-pão da era NIL durante a temporada 2022-2023.

Durante a única temporada juntos no The U os gêmeos ajudaram a levar o time ao Elite Oitoonde Miami caiu para a LSU. Haley começou todos os 35 jogos com média de 12,5 pontos e 4,9 rebotes e arremessos de mais de 40% em três. Hanna não foi titular em nenhum jogo, mas teve média de 3,8 pontos em 16,6 minutos por jogo.