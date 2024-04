OpenRGB não detecta dispositivos? Leia este guia até o fim para saber mais sobre as maneiras de corrigir o problema agora.

OpenRGB está sendo usado por usuários que possuem dispositivos RGB. Basicamente, o OpenRGB atua no tratamento de como funcionará o RGB dos dispositivos ou como você deseja personalizá-los. Ele simplesmente vem com uma interface amigável onde os usuários podem selecionar facilmente seus próprios tipos de cores para os dispositivos e sincronizá-los para uso adequado.

No entanto, os usuários que possuem o OpenRGB estão relatando que o OpenRGB não detecta dispositivos. Devido ao problema, os usuários não conseguem utilizá-lo adequadamente na customização dos dispositivos RGB. Vamos listar as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema de OpenRGB não detecta dispositivos facilmente. Então, vamos começar.

Por que o OpenRGB não detecta dispositivos?

Muitos usuários estão tendo problemas com o OpenRGB não detecta dispositivos. Isso está causando problemas porque eles não conseguem personalizar a iluminação do dispositivo RGB. Muitos usuários tentaram diferentes maneiras de entender a causa do problema, mas não conseguiram descobrir os motivos. No entanto, descobrimos alguns dos motivos que listaremos para ajudá-lo a entender a causa do problema.

Há chances de o dispositivo não ser compatível com OpenRGB.

Seu dispositivo não está conectado corretamente.

O software não tem autoridade adequada para personalizar os dispositivos RGB.

Você está usando algum software RGB diferente junto com o OpenRGB.

Como consertar dispositivos OpenRGB que não detectam

Se você deseja usar o OpenRGB e deseja personalizar os dispositivos RGB, você deve seguir as etapas listadas abaixo para corrigir o problema. OpenRGB não detecta dispositivos.

Verifique o dispositivo compatível com OpenRGB

Os usuários que enfrentam o problema devem verificar se o dispositivo que estão tentando usar é compatível com OpenRGB ou não. Eles podem verificar isso facilmente por meio do dispositivo compatível com OpenRGB. Se o seu dispositivo estiver na lista, você deve seguir os métodos abaixo, caso contrário, há poucas chances de corrigir o problema. OpenRGB não detecta dispositivos.

Reinicie o OpenRGB

Se o OpenRGB não detecta dispositivos, então você deve tentar reiniciar o software, pois há chances de ele não ter conseguido verificar os dispositivos corretamente durante a inicialização. Portanto, reiniciar o software pode ajudá-lo a resolver o problema.

Verifique novamente os drivers

Os usuários que estão enfrentando o problema devem verificar se os drivers foram verificados e estão funcionando corretamente no dispositivo ou não. Se o sistema que você está usando não for capaz de escanear os drivers, o dispositivo RGB não funcionará corretamente com o OpenRGB. Portanto, certifique-se de verificar e verificar novamente os drivers em seu sistema.

Desconecte e conecte o dispositivo novamente

Você pode tentar desconectar e conectar seu dispositivo RGB novamente para resolver o problema. OpenRGB não detecta dispositivos. Também pode ajudá-lo a resolver o problema sem complicações. Muitos usuários conseguiram resolver o problema facilmente fazendo isso. Pode ser eficaz caso o aplicativo não consiga detectar o driver devido a alguns problemas. Então você deveria tentar fazer isso.

Feche o processo através do gerenciador de tarefas

Os usuários podem tentar fechar completamente a tarefa do OpenRGB para corrigir o problema. OpenRGB não detecta dispositivos. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido aos serviços que não foram iniciados corretamente devido a alguns problemas, então será bom que você encerre a tarefa do OpenRGB para corrigir esse problema. Depois de fechar a tarefa corretamente, você poderá iniciá-la novamente para verificar se o problema foi resolvido.

Imprensa CTRL + ALT + DEL .

. Agora, selecione Gerenciador de tarefas .

. Clique em OpenRGB .

. Clique com o botão direito nele.

nele. Selecione Finalizar tarefa. É isso.

Reinstale o OpenRGB

Mesmo depois de tentar os métodos acima, se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema, sugerimos que você tente reinstalar o aplicativo em seu sistema novamente. É provável que o problema esteja ocorrendo com você devido a alguns problemas que podem ter ocorrido durante a instalação. Portanto, será bom tentar reinstalar o aplicativo novamente em seu sistema para verificar se o problema foi resolvido ou não.

Muitos usuários têm relatado que o OpenRGB não detecta dispositivos. Esperamos que os métodos acima o ajudem a resolver facilmente o problema em seu sistema. Se você não conseguiu resolver o problema depois de tentar os métodos, tente entrar em contato com a equipe de suporte. São eles que podem ajudá-lo a resolver o problema específico do seu sistema.

LEIA TAMBÉM: