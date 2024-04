Concerto de Quavo com pequena multidão, fãs culpam Chris Brown

Quavo‘Seu show recente está chamando a atenção on-line… porque a multidão parece bem pequena em comparação com o local – e muitas pessoas estão convencidas de que é Chris Brownestá fazendo.

O vídeo do show de Quavo em Bridgeport, Connecticut, está circulando nas redes sociais… aparentemente mostrando um local quase vazio, parecendo mais um show para um artista de pequeno porte do que um ex-membro do Migos.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Tik Tok / @sinz3z / @rocket3iii

A multidão no fosso se comprimiu perto do palco… com as pessoas na parte de trás do coágulo, a não mais que 10 ou 15 fileiras de distância do artista.

É uma cena bem bizarra, você tem que dizer, e Quavo lida com isso com graça… fazendo um show espetacular para o público sem brilho. Mas, a pequena multidão faz com que pessoas online teorizem que Chris Brown pode ter enganado Q.

As pessoas online estão promovendo a teoria da conspiração. Brown comprou uma tonelada de ingressos para o show para que Quavo se apresentasse em uma sala de concertos praticamente vazia – basicamente como uma forma de envergonhar seu inimigo.

Se Chris Brown realmente comprou todos os assentos na primeira fila do show do Quavo para que ele fracassasse, isso seria o próximo nível mesquinho… 😂😂😭 pic.twitter.com/ezeJMxlNsO -D (@mrmotivated87) 28 de abril de 2024

@mrmotivado87

É certo que é um pouco rebuscado… Chris teria gasto uma pequena fortuna no programa de Quavo – entregando dinheiro a alguém que ele odeia. Coisas estranhas aconteceram, supomos.

Lembre-se… Quavo deu a última chance no rap da dupla – explodindo CB em sua música “Over Hoes & Bitches” com uma pequena ajuda póstuma de seu sobrinho, Decolar.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

CB não respondeu à faixa… em vez disso, emitiu um música não relacionada com Skylar Blatt – sem referências à carne bovina porque gravaram a faixa no ano passado.

De qualquer forma, Chris deixa os fãs em disparada… quer ele realmente tenha feito uma palhaçada de Quavo ou não.