David Beckham revela fotos inéditas da esposa Victoria

David Beckham comemorou sua esposa 50 anos de Vitória com uma sincera homenagem no Instagram, compartilhando fotos e vídeos inéditos para comemorar a ocasião especial.

“Feliz aniversário para minha linda esposa” Davi48, começou sua legenda.

“Ao chegar a este aniversário, você deve olhar para trás e se orgulhar do que realizou, alcançou e do que construiu. Tempero elegante, mulher de negócios e, claro, casar com um capitão da Inglaterra.”

Victoria Beckham de muletas reaparece na Paris Fashion WeekInstagram

Reconhecendo O maior sucesso de Victoriacomo seus filhos, Davi enfatizou seu papel em orientá-los, amá-los e ensiná-los. “Eles te amam além das palavras, todos nós te amamos muito x Tenha um dia especial, você merece tudo, 50 anos e em forma, ESTOU SENDO HONESTO”, acrescentou com humor.

O que mais foi compartilhado?

Acompanhando a legenda estava uma comovente montagem de vídeo apresentando momentos inéditos de Vitória ao longo dos anos, com a faixa de sucesso dos Bee Gees, “More Than A Woman”. O clipe incluía mensagens sinceras de seu filho mais velho Brooklyncapturando um momento precioso de sua infância.

Em típico Estilo David Beckhama postagem também fez referência divertida ao seu viral Gafe da Rolls Royce de sua série documental de 2023, “Beckham”. O clipe apresentava fotos da infância de Victoria e destaques do dia do casamento em 1999, celebrando seu amor duradouro e vínculo familiar.

Seguindo Homenagem de Daviseus filhos Romeu e Brooklyn recorreram às redes sociais para compartilhar suas próprias mensagens de aniversário para sua mãe.

“Feliz aniversário mãe, obrigado por tudo, espero que você tenha o melhor dia, te amo, @victoriabeckham,” Romeu21 anos, escreveu ao lado de uma foto com sua mãe.

Vitória também refletiu sobre seu dia especial, compartilhando fotos de sua infância e expressando gratidão pelo apoio de sua família em transformá-la em quem ela é hoje.

“Família é tudo… Eu não seria quem sou hoje sem meu lindo marido, filhos maravilhosos e pais!! Beijos @DavidBeckham @BrooklynPeltzBeckham @RomeoBeckham @CruzBeckham #HarperSeven @Jackie.Adams_ #AnthonyAdams xxx,” Vitória escreveu.

Em uma postagem sincera um dia antes de seu aniversário, Vitória expressou sua gratidão por atingir esse marco, sentindo-se realizada e satisfeita com seus empreendimentos criativos em moda e beleza. Ela enfatizou sua ambição de capacitar as mulheres e prometeu continuar perseguindo suas paixões com seus entes queridos ao seu lado.

As sinceras homenagens de David, seus filhos e a própria Victoria refletem o profundo amor e apreço de sua família ao celebrarem Aniversário marcante de Victoria.