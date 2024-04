ACom o florescimento da primavera nos campi universitários, os fãs de futebol aguardam ansiosamente o turbilhão que é a Temporada do Portal de Transferências. Para ninguém menos que o técnico do Colorado, Deion Sandersesta época do ano é a oportunidade para um novo começo – cheio de expectativa e promessa de novas adições ao seu elenco.

Desde a sua chegada em Pedregulho, Sanders dominou a arte de navegar no portal de transferências, reforçando consistentemente seu time com talentos de todo o cenário do futebol universitário. E nesta entressafra, ele está pronto para continuar essa tradição.

Shilo Sanders sob ataque por golpe tardio no treinoTwitter

Com a janela de transferências oficialmente aberta, Lixadeiras não perdeu tempo provocando um influxo futuro de talentos, comparando-o a um evento bíblico. Na verdade o portal tornou-se uma via fundamental para a estratégia de recrutamento do Colorado uma estratégia que Sanders e os seus filhos Shedeur e Shilo, estão totalmente engajados.

Siló acessaram o Instagram no que foi um pedido de ajuda enquanto os meninos Sanders se encarregavam de encontrar recrutas. Shilo cuidará dos recrutas defensivos enquanto Shedeur cuidará do ataque. Um grito de socorro para uma equipe que tanto precisa de reforços.

Em dezembro passado assistiu-se Búfalos capitalizar cedo, garantindo 25 novos jogadores universitários em uma classe que ficou em sexto lugar nacionalmente. Agora, com a janela da primavera se aproximando, Sanders e sua comissão técnica estão prontos para agir mais uma vez.

Colorado sofreu grandes prejuízos no portal

No entanto, nem tudo é fácil para os Buffaloes. Como muitos programas, eles sofreram perdas no portal de transferência, principalmente nas trincheiras. Os atacantes Savion Washington e Isaiah Jatta, juntamente com vários outros jogadores importantes, partiram, deixando lacunas que devem ser preenchidas antes do início da temporada de outono.

No entanto, Lixadeiras permanece implacável, concentrando seus esforços no recrutamento de jogadores que priorizam o futebol em detrimento do fascínio dos negócios NIL. Em suas palavras, busca jogadores que entendam o compromisso com a excelência e a busca pela grandeza em campo.

Enquanto Sanders se prepara para seu segundo ano no comando dos Buffaloes, ele pretende melhorar o recorde de 4-8 da temporada passada. Com o portal de transferências como aliado e o compromisso de promover uma cultura de dedicação e trabalho árduo, Sanders e o futebol colorado estão preparados para fazer barulho na próxima temporada.

À medida que a saga do portal de transferências se desenrola, uma coisa é certa: os Buffaloes estão prontos para competir e o Coach Prime lidera o ataque. Fique ligado para mais atualizações conforme os esforços de recrutamento se desenrolam e a escalação toma forma para a próxima temporada.