Draft de Aaliyah Edwards WNBA: Qual time está previsto para draftar a estrela da UConn?

Aaliyah Edwards anunciou sua intenção de renunciar ao último ano de elegibilidade e entrar no 2024 Rascunho da WNBA nas redes sociais.

O Huskies UConn sênior poderia ter usado sua isenção de elegibilidade do COVID-19 para uma temporada final, mas ela se declarou para o draft em 21 de março com a intenção de se tornar profissional na próxima temporada.

Em um vídeo postado em suas contas nas redes sociais, Edwards fez o anúncio dizendo que estava pronta para “uma última dança”.

“Embora tenha que saborear cada momento porque esta é minha última jam no UConnestou totalmente pronta para trazer a glória do campeonato de volta para Storrs com meu time ao meu lado”, disse Edwards em seu vídeo de anúncio. “Vamos fazer uma última dança”.

Titular de três anos pelos Huskies, Edwards ajudou UConn a chegar à Final Four de Loucura de março em 2021 e 2022, incluindo uma participação no jogo do título nacional neste último. Nesta temporada, ela tem média de 17,8 pontos e 9,3 rebotes por jogo, com seus esforços colocando-a em primeiro e segundo lugar no ranking de cada estatística.

Qual time contratará Aaliyah Edwards?

Edwards, com 1,80 m, é uma escolha projetada de primeira rodada no draft do próximo mês e atualmente é projetado por Michael Voepel da ESPN para chegar ao 5º lugar geral para o Dallas Wings.

Mas para a jovem de 22 anos, ela indicou que não está muito focada no time que vai ingressar, mas sim na alegria de realizar seus sonhos ao jogar na WNBA.

“Sempre sonhei em jogar profissionalmente e na WNBA”, disse Edwards aos repórteres na semana passada em uma disponibilidade do Zoom. “Ter meu nome entre essas listas e as classificações dos cinco primeiros colocados, é uma loucura. Se você me perguntasse quando eu tinha 10 anos, eu diria, ‘de jeito nenhum’.

“É também uma lição de humildade ao mesmo tempo, porque mesmo que meu nome esteja divulgado, é mais apenas um crédito a todo o trabalho duro e esforço que coloquei nos bastidores e coloquei no jogo pelo qual sou apaixonado. Vou entrar no draft sendo abençoado com qualquer resultado, mas realmente grato por ser reconhecido assim.”