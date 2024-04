É assim que Paige Spiranac, a golfista viral, treina: Veja-me jogar

Paige Spiranaco jogador de golfe viral apelidou de Anna Kournikova de golfe, filmou-se praticando em um simulador como se estivesse jogando em um campo profissional.

“Veja-me jogar em Harbour Town – o mesmo campo que os profissionais estão jogando esta semana!” compartilhado Paige Spiranac no X (Twitter).

Paige Spiranac se abre e revela o que a deixa louca no campo de golfe

Em 2021, Paige Spiranac, que fez sua estreia no golfe profissional no Dubai Desert Classic, foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista Maxim.

Resoluções de Paige Spiranac para 2024

Paige Spiranactambém conhecida como ‘Instagram’s Original Golf Girl’, compartilhou suas resoluções de ano novo.

O modelo e jogador de golfe revelou que “quero voltar a ser um handicapper plus” e “partilhar algumas dicas e truques para melhorar”.

Paige Spiranac reconheceu que os seus objetivos de Ano Novo incluem ler mais, enviar mensagens de texto mais rapidamente e, acima de tudo, publicar mais.