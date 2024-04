Especialistas em tecnologia e caçadores de golpes avaliam tiroteio fatal em Ohio e oferecem conselhos

Especialista em tecnologia Lance Ulanoff – que cobre esta área como jornalista há anos – veio ao “TMZ Live” na quarta-feira para discutir o tiroteio fatal de Salão Loletha … que foi morto a tiros no final do mês passado em Ohio após um homem de 81 anos William Brock a confundiu com alguém tentando garantir um resgate dele.

Gabinete do Xerife do Condado de Clark

Ele explica o básico sobre o que esses golpistas fazem e como eles fisgam as pessoas… e, mais importante, Lance dá sinais reveladores de que você pode estar falando com uma fraude do outro lado da linha – e como evitar o desastre, apesar do que eles possam estar dizendo. você, por mais assustador que possa parecer.