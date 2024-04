Espera-se que o Príncipe Harry faça uma viagem ao Reino Unido; Meghan Markle vai com ele?

A relação do príncipe Harry e Meghan Markle com a família real britânica tem estado sob pressão já há algum tempo, como sugerem vários relatórios.

Enquanto a reconciliação entre o Príncipe e a Princesa de Gales, William e Kate Middletonparece possível, está claro que ambos as Duquesas de Sussex ainda não se dão bem com o resto da realeza, destacando a tensão contínua dentro da família.

Agora, relatórios recentes sugerem que o Príncipe Harry irá para o Reino Unido nas próximas semanas; de acordo com o The Mirror, o Duque de Sussex estará no Culto de Ação de Graças na Catedral de São Paulo na próxima quarta-feira, 8 de maio, confirmou um porta-voz da Invictus Games ao tablóide.

Em um comunicado, as contas de mídia social da Invictus Games disseram o seguinte.

A Invictus Games Foundation celebrará 10 anos mudando e salvando vidas com um ‘Serviço de Ação de Graças’ na Catedral de São Paulo no dia 8 de maio. Estaremos acompanhados pelo nosso Patrono, o Príncipe Harry, o Duque de Sussex, o ator Damian Lewis e membros da Comunidade Invictus mundial para marcar a ocasião.

Meghan Markle vai com ele?

Enquanto o Príncipe Harry embarca nesta jornada significativa, é crucial compreender que Meghan Markle, uma mãe dedicada, não o acompanhará. Esta decisão, provavelmente influenciada pelo aniversário de 5 anos de seu filho Archie, ocorrido apenas dois dias após o evento, ressalta o compromisso inabalável de Markle com sua vida familiar.

As duquesas de Sussex vivem agora nos Estados Unidos, principalmente em Montecito, Califórnia, onde o casal cria os filhos, Archie e Lilibet.