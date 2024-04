Espólio de Tupac Shakur ameaça processar Drake por causa de vocais de IA na faixa Diss

Tupac Shakur o patrimônio está estabelecendo a lei sobre Drake … ameaçando arrastá-lo ao tribunal por usar uma versão gerada por IA da voz do falecido rapper em uma faixa dissimulada destinada a Kendrick Lamar .

TMZ obteve o cessar e desistir carta disparado pelo espólio de Tupac, e chama Drake pelo verso de IA em “Taylor Made Freestyle” … dizendo: “O disco não é apenas uma violação flagrante da publicidade de Tupac e dos direitos legais do espólio, é também um abuso flagrante do legado de um dos maiores artistas de hip-hop de todos os tempos.”

Na faixa de Drake, AI Pac canta: “Kendrick, precisamos de você, o salvador da Costa Oeste. Gravando seu nome em alguma história do hip hop. Se você lidar com isso de forma cruel. Você parece um pouco nervoso com toda a publicidade.”