Ex-ajudante de Meghan Markle conta tudo sobre acusações de bullying

A antigo ajudante de Meghan Markle compartilhou detalhes até então desconhecidos sobre as acusações de bullying que foram feitas contra ela durante seu tempo como membro ativo do Família Real Britânica.

Samantha Cohen foi um dos 10 funcionários reais entrevistados na investigação do Palácio de Buckingham sobre a Duquesa de Sussex.

Ela trabalhava para a família real desde 2001 e tornou-se Marklesecretário particular. Ela ocupou o cargo em 2021, quando foi feita a primeira reclamação de que Markle havia criado um ambiente de trabalho hostil.

Embora ela não tenha entrado em detalhes em uma entrevista ao jornal australiano The Herald Sun, Cohen disse ao outlet: ‘Eu deveria ficar apenas seis meses, mas fiquei por 18, não conseguimos encontrar um substituto para mim e quando o fizemos, os levamos em uma turnê pela África com Harry e Meghan para mostrar-lhes como funciona, mas eles saiu (desistiu) também enquanto estava na África.”

Em outra parte da entrevista de Cohen, ela afirmou que o final Rainha Isabel II “não tinha ego”, mas “adorava quando as coisas davam errado”.

Os resultados da investigação não serão divulgados publicamente

As acusações contra Markle surgiram poucos dias antes de ela e Príncipe Harry sentou-se para ser entrevistado por Oprah Winfreyonde diziam que a vida na família real era “quase impossível de sobreviver”.

A revisão de RH foi financiada de forma privada por Rainha Isabel II e realizada por um investigador independente em março de 2021, depois que dois funcionários reais alegaram ter sido intimidados enquanto trabalhavam para ela.

MarkleA equipe jurídica do governo negou todas as acusações, chamando-a de “campanha de difamação calculada”. A investigação terminou em junho de 2022, mas as conclusões nunca serão divulgadas.