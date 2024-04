Ex-Bad Boy Rapper G. Dep é libertado da prisão após 13 anos

Registros do Departamento de Correções e Supervisão Comunitária do Estado de Nova York – obtidos pelo TMZ Hip Hop – mostram que Dep foi libertado sob o programa Limited Credit Time Allowance da prisão, que permite aos presidiários elegíveis um crédito de seis meses em suas sentenças existentes.

De acordo com os documentos do tribunal, o rapper de “Special Delivery” – que agora tem 49 anos – terá que consultar seu oficial de condicional, abster-se de portar armas e drogas sem autorização médica e terá que obter permissão para deixar o estado de Nova York. … coisas bastante comuns para um ex-presidiário recém-libertado.

G. Dep assinou contrato com a Bad Boy Records no início dos anos 2000 e se tornou uma estrela emergente … estrelando o hit da gravadora “Let’s Get It” e também ganhando um álbum de ouro por seu álbum de estreia “Child of the Ghetto”.