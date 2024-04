Formato dos playoffs da NBA: como funcionam os playoffs da NBA, quantos jogos estão sendo disputados e tudo o que você precisa saber…

Tele Pós-temporada da NBA passou por mudanças significativas a partir da temporada 2022/23, quando a liga fez ajustes no formato dos playoffs, tornando permanente a expansão introduzida nas temporadas anteriores. Ao contrário de antes, o Eliminatórias da NBA agora consiste em um torneio melhor de sete de quatro rodadas, incluindo as finais, com critérios de qualificação separados para os playoffs e pós-temporada.

As seis melhores equipes de cada conferência, determinadas pela porcentagem de vitórias, garantem entrada direta para os playoffs, enquanto as equipes classificadas do sétimo ao décimo participam do Torneio play-in da NBA para disputar a sétima e a oitava sementes.

O torneio play-in

Diferente dos playoffs, o Torneio play-in da NBA opera sob um formato de playoff de página modificado. As equipes do sétimo e oitavo colocados se enfrentam em um jogo de qualificação, com o vencedor avançando como sétimo cabeça-de-chave.

Além disso, as equipes do nono e décimo colocados competem em um jogo eliminatório, onde o perdedor é eliminado e o vencedor avança para enfrentar o perdedor do sétimo a oito jogos pelo oitavo cabeça-de-chave.

Ambas as conferências seguem um formato tradicional de chaves durante os playoffs, apresentando séries melhor de sete em cada rodada. A série segue o formato 2-2-1-1-1, com o time com vantagem de jogar em casa e receber os jogos 1, 2, 5 e 7.

Este formato está em uso desde 2014, substituindo o formato anterior 2-3-2 para as finais da NBA. Assim que os playoffs começam, a chave permanece fixa e os times não são redistribuídos, diferentemente dos formatos de playoffs de algumas outras ligas esportivas.

Datas importantes dos playoffs da NBA de 2024

Os Playoffs da NBA de 2024 começaram com a primeira rodada em andamento. As semifinais da conferência estão programadas para começar de 6 a 7 de maio, mas podem ser adiadas para 4 a 5 de maio se as rodadas anteriores terminarem rapidamente.

Depois disso, as finais da conferência estão marcadas para começar em 21 e 22 de maio, ou já em 19 e 20 de maio, se as séries anteriores terminarem antes do previsto.

As finais da NBA começarão em 6 de junho, com a ABC como emissora exclusiva.