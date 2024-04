Hamilton pediu conselhos a Michael Jordan, Serena Williams e Boris Becker sobre aposentadoria

Lewis hamiltonque enfrenta o desafio final de sua carreira no próximo ano com uma Ferrari promissora, admitiu que em seus primeiros dias estava muito preso e que com o tempo procurou conselhos de grandes nomes do esporte como Michael Jordan, Serena Williams e Boris Becker para se preparar para o ‘depois’, admitindo que é mais provável que ele se concentre nas indústrias do cinema e da moda depois de se aposentar do esporte.

“Quando entrei pela primeira vez na Fórmula 1, era acordar, treinar, correr, correr, correr, correr, correr, nada mais. sua felicidade e você precisa encontrar um equilíbrio na vida e descobri que na verdade estava bastante infeliz”, admite em bate-papo com a GQ, que entregou seus prêmios criativos em Nova York.

“Estava sentindo falta de tantas coisas… porque pensei: estou na Fórmula 1, alcancei meu sonho e estou onde sempre quis estar, estou no topo, estou lutando pelo campeonato. Mas eu simplesmente não estava, não foi agradável, há muito mais fora disso que você simplesmente não tem tempo para explorar. Se você for ao escritório todos os dias e fizer a mesma coisa todos os dias, você simplesmente se desligará. Você tem que encontrar outra coisa que possa te acalmar, que possa manter sua mente ativa”, disse ele durante a entrevista.

Não se sabe se se refere a 2007-2008, quando conquistou o primeiro título, ou em geral a essas primeiras temporadas, mas na hora de enfrentar esse vazio ou o momento de enfrentar a aposentadoria, teve que aproveitar vantagem dos gigantes do esporte.

“Conversei com muitos atletas incríveis, desde Boris Becker para Serena Williams, até mesmo Michael Jordan“, comentou. “Conversar com grandes nomes que conheci ao longo do caminho, que estão reformados, ou em caminho, e o medo do que vem a seguir, a falta de preparação para o que vem a seguir”, reconhece.

“Muitos deles disseram: ‘Desisti cedo demais’. Ou ‘Fiquei muito tempo, quando acabou não tinha nada planejado’. Todo o meu mundo desmoronou porque toda a minha vida foi centrada nesse esporte.’ Alguns deles diziam: ‘Eu não planejei e foi uma bagunça porque depois me senti realmente perdido’. Havia um buraco, um vazio, e eu não tinha ideia de como iria preenchê-lo. E no começo eu estava com tanta pressa de tentar preencher que você preenche com a coisa errada. até finalmente encontrar o seu caminho'”, diz o heptacampeão mundial e vencedor de 103 corridas e 104 pole positions em sua carreira automobilística.

“Mas isso me fez pensar: bem, quando eu parar, como posso evitar isso? E então levei a sério a busca por outras coisas pelas quais era apaixonado”, ele finaliza, como moda e suas coleções com Tommy Hilfiger ou até mesmo cinema. com sua própria produtora, Dawn Apollo Films (com Brad Pittdo filme de F1 como estrela), além de ser produtor musical ou lançar seu próprio energético.

“Não acredito na palavra não posso, mas para ser mestre em alguma coisa são necessárias 10 mil horas. Obviamente, já fiz isso nas corridas, mas não há tempo suficiente para dominar todas essas coisas diferentes”, encerra. o britânico.