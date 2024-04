Holloway nocauteia Gaethje no UFC 300 com uma finalização épica… e Topuria anuncia seu próximo adversário!

EUé seguro dizer O UFC 300 correspondeu às expectativas. Pelo que aconteceu no octógono durante as lutas… e depois. Max Holloway foi o grande herói da noite com um nocaute histórico (no último segundo, o mais tardar) que lhe rendeu o cinturão WBC. Segundos depois desafiou Topuria em uma luta que, se acontecesse, colocaria dois títulos em jogo.

Depois do que foi visto no octógono, e após a mensagem de Holloway, Ilia Topuria não hesitou e anunciou que seu próximo adversário será ser Max Holloway: “Claramente temos a próxima luta. Será Max Holloway. Conversamos sobre isso na reunião, nada de concreto, mas se ele vencesse seria o próximo”, disse o espanhol.

‘O momento sagrado de merda de todos os tempos’ – White sobre o nocaute insano de HollowayLAPRESSE

Gaethje vs Holloway foi glorioso. Uma luta soberba do havaiano, que dominou Gaethje durante a maior parte da luta. De alguma forma tímido, Justino conectado pouco e recebeu muito. Hollowayliberado e sabendo que era o vencedor, queria o bônus de 300.000 com um KO para lembrar.

“600.000!” ele gritou para Dana Branco. Ele queria um pouco mais.

“Eu quero Topuria, não me importo no Havaí ou na Espanha”, disse ele ao microfone momentos depois. Ilia assistiu da primeira fila.

Nem tudo foi glória para ele, já que ‘Poatan’ Pereira fechou a noite com um tremendo nocaute técnico para Hill no primeiro round. O título do meio-pesado fica no Brasil. Um país, aliás, que levou quase toda a glória da noite com as vitórias de Figueiredo, Jéssica Andrade, Moicano e Diego Lopes. Faltou apenas Oliveira, que perdeu para Tsarukyan, que então desafiou Makhachev.

Zhang x Yan (Zhang defende título por decisão unânime)

Foi uma das lutas da noite, sem dúvida. Com o choque do nocaute de Holloway ainda no corpo, Zhang e Yan travaram uma luta de cinco rounds até o fim… que colocou o MMA chinês na liderança. O desafiante sobreviveu até a duas finalizações limítrofes para se recuperar e chegar perto do milagre no terceiro round. Mas Zhang foi superior no geral e defendeu o cinturão.

Oliveira x Tsarukyan (Tsarukyan por decisão dividida)

Foi uma luta espetacular. O último da noite em três rodadas. E não decepcionou. O armênio derrotou Oliveira em luta muito disputada pelo georgiano nascido, criado na Rússia e com bandeira armênia da família. Ele começou à beira da guilhotina e sobreviveu para dominar depois.

O ‘Do Bronx’, porém, renasceu no último minuto e ficou a um passo de finalizar o armênio. Luta impressionante que Tsarukyan travou por decisão dividida.

Bo Nickal vs Brundage (Bo Nickal por finalização no R2)

Não foi no primeiro round (pela primeira vez em sua curta carreira), mas Bo Nickal entregou como esperado. O americano, uma das principais perspectivas do UFC, está agora com 6-0-0. Embora não tenha correspondido ao hype criado por Dana White de colocá-lo no card principal, ele manteve seu histórico positivo. Uma luta de controle total sobre Brundage até que ele o derrubou no segundo round.