Hotel famoso em ‘O Iluminado’, de Stanley Kubrick, pega fogo

Um dos hotéis mais famosos do país, destaque no Stanley Kubrick O filme “O Iluminado” pegou fogo na noite de quinta-feira – mas felizmente os bombeiros apagaram o incêndio antes que ele pudesse se espalhar e destruir o marco do Oregon.

Timberline Lodge – mais conhecido como Overlook Hotel do clássico de terror de 1980 estrelado por Jack Nicholson – foi mais uma vez filmado por equipes de filmagem, mas desta vez os meios de comunicação de TV filmaram um pequeno inferno que irrompeu no sótão do edifício de 55.000 pés quadrados.

O incêndio no Timberline Lodge foi declarado sob controle às 23h12. O fogo foi mantido no telhado e em parte do sótão e não se espalhou mais. Equipes estão limpando o local. O Serviço Florestal dos EUA conduzirá a investigação com a ajuda de recursos federais. pic.twitter.com/IRoTpyB0WV – Clackamas Fire (@clackamasfire) 19 de abril de 2024

@clackamasfire

Ontem à noite, os bombeiros responderam ao hotel e à estação de esqui a cerca de 60 milhas de Portland, depois que os funcionários ligaram para a emergência e orientaram os hóspedes a se reunirem em locais seguros.





Durante 2 horas, os bombeiros encharcaram o telhado em chamas com água sob condições de vento, controlando o grave incêndio de três alarmes antes da meia-noite. Nenhum ferimento foi relatado.

Autoridades locais disseram que as chamas estavam contidas apenas no telhado e no sótão, mas a área de esqui ainda estaria fechada na sexta-feira. Os preservacionistas removeram peças de arte e móveis pulverizados por mangueiras de incêndio para manter e salvaguardar o que consideravam “bens históricos”.

(22:00) Um incêndio começou no Timberline Lodge. Nossa redação está coletando informações e compartilhará atualizações durante os noticiários das 22h e 23h @fox12oregon. #MtHood pic.twitter.com/rwpahyX7il -Jeff Forgeron (@WeatherJefe) 19 de abril de 2024

@WeatherJefe

Os investigadores não encontraram uma causa para o incêndio, mas teorizaram que brasas voadoras de uma chaminé poderiam tê-lo acendido.