IShowSpeed ​​​​confrontado por torcedores do Manchester City ao vivo: Não torça pelo Real Madrid aqui!

Msempre falamos sobre a loucura absoluta que IShowSpeed ​​​​geralmente protagoniza. O streamer sempre consegue tornar suas transmissões ao vivo divertidas, não importa o que ele faça, e neste caso não seria diferente, e mais veremos o Manchester City-Real Madrid do Liga dos Campeões quartas de final.

No entanto, ele teve um problema. Ele estava situado em um estande com Cidade torcedores, mas foi torcer pelo Real Madrid. Isso o levou a um confronto com um torcedor do time da casa após o gol de Rodrygo Góes.

IShowSpeed, forçado a encerrar seu show ao vivo por um fã do City

VelocidadeA posição de nas arquibancadas não era a melhor para o seu propósito. Cercado por Cidade de Manchester torcedores, comemorando em favor de Real Madrid não seria tão calmo e fácil para ele. E ele vivenciou isso a partir dos 12 minutos de jogo, quando Rodrygo marcou o primeiro gol.

Velocidade estava pulando e comemorando, até que um fã gritou para ele sentar e não comemorar. Velocidade Não pude acreditar, mas ele se virou e viu que estava cercado por dezenas de fãs, e decidiu ouvir. E logo em seguida foi avisado que não poderia torcer por Real Madrid lá.

Velocidadecom seu atrevimento habitual, começou a gritar como se estivesse torcendo por Cidade, e então o torcedor do Sky Blues o questionou novamente, vendo que ele estava ao vivo. Sua intenção era fechar o fluxo e ele disse a Speed ​​​​que não poderia continuar. O streamer, vendo que a situação estava ficando complicada, e apesar de dizer diversas vezes que não queria fechá-la, resolveu desistir e cortar a transmissão.