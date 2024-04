Jerry Jones especula sobre o futuro de Dak Prescott com os Cowboys após o Draft da NFL

Do contrato de ak Prescott tem sido um dos assuntos mais comentados no NFL recentemente e depois do Dallas Cowboys teve 8 escolhas durante o Draft da NFL de 2024, nenhuma delas foi para a posição de quarterback.

Dallas adicionou três atacantes e um recebedor ao seu elenco para dar mais proteção ao seu passador, que eles ainda não sabem se terão o mesmo no futuro próximo.

Dak Prescott’s comemora ano novo com churrasco

Jerry Jones não dá muitas pistas

O proprietário da equipe, Jerry Jones, assim como vários dirigentes da franquia, falaram à mídia sobre a situação da equipe antes do Temporada 2024mas não se falou muito sobre o futuro de Dak Prescott com a equipe Lone Star.

Vários repórteres queriam saber sobre o processo de uma possível extensão do contrato de Prescott com os Cowboys naquele que será o último ano de seu contrato, mas Jones não deu espaço para especulações.

“Temos que pensar no próximo ano, mas agora ele está sob contrato”, disse Jones. “Dak, só porque não há comunicação reportada, isso não significa nada.”

Jones sugeriu que, se os Cowboys estão pensando em Contrato de Dak Prescott, eles terão que pensar em todos os anos daqui para frente, o que a equipe não quer fazer, algo com o qual Prescott concorda

Prescott apóia as palavras de Jones

A imprensa flagrou Prescott em uma festa de gala e, como esperado, os repórteres fizeram perguntas sobre seu futuro, mas o QB apenas disse que ele e Jones tiveram uma “ótima conversa” e não revelou muito além disso.

“Estou focado no momento, no agora. Quando as negociações começarem e as conversas reais começarem, então poderemos conversar sobre como fazer isso, mas agora estou preocupado em melhorar,” Prescott explicou. “No momento, deixo isso para meu agente e Jerry. Quando essas conversas começarem, obviamente estarei mais envolvido.

“Conversei com Jerry, então entendo onde estamos, obviamente,“Prescott acrescentou.”Jerry mencionou a mesma coisa, então não há nenhuma área cinzenta a esse respeito. Tivemos uma ótima conversa que nos alinhou e nos alinhou sobre onde estamos agora.”