JJ McCarthy NFL Draft: Quais são os resultados combinados da estrela de Michigan e quais são as previsões para o draft da NFL?

AÀ medida que aumenta a expectativa para o Draft da NFL de 2024, os entusiastas do futebol estão fixados em um nome: JJ McCarthy.

NFL trolls e “humilha” Patrick Mahomes por sua corrida de 40 jardas no Scouting CombineTwitter

McCarthy será o wild card do Draft da NFL

O Quarterback de Michigan emergiu como o inegável curinga do draft deste ano, gerando um turbilhão de especulações e entusiasmo entre fãs e analistas.

McCarthy a ascensão meteórica à proeminência foi nada menos que notável.

De ser aclamado como o melhor quarterback do draft pelo ex- Michigan o técnico Jim Harbaugh para obter comparações com clientes em potencial de primeira linha, McCarthy jornada é uma prova de seu talento e potencial inegáveis.

No coração de McCarthy O fascínio reside em sua impressionante carreira universitária.

Principal Michigan para um recorde impecável de 15-0 e conquistando o título do campeonato nacional, McCarthy mostrou suas proezas como líder e craque em campo.

Seu notável recorde de 27-1 é uma prova de sua capacidade de entregar resultados quando mais importa.

Projeto de analistas McCarthy cair nas mãos dos New York Giants, que demonstraram grande interesse no Michigan se destacarem.

Com rumores circulando sobre um possível cenário de troca, todos os olhos estão voltados McCarthy enquanto ele se prepara para embarcar no próximo capítulo de sua jornada no futebol.

Quais foram os resultados do Combine de McCarthy?

O Michigan o homem estava listado com 202 libras antes da temporada de 2023. Um dos maiores pontos de interrogação sobre suas projeções na NFL é sua estrutura.

McCarthy coloque algumas dessas preocupações pesando 219 libras na colheitadeira e ao mesmo tempo exibindo números de elite na broca de 3 cones e na corrida de transporte.

Aquele tempo de 6,82 segundos na broca de 3 cones foi o sexto melhor resultado entre todos os prospectos no Combinação da NFL de 2024.

Números combinados de McCarthy:

Salto vertical: N/A; não participou

Salto em largura: N/A; não participou

Corrida de 40 jardas: N/A; não participou, citando um tendão tenso

Broca de 3 cones: 6,82 segundos (percentil 95,9)

Execução do ônibus espacial: 4,23 segundos (percentil 82,4)

Mas McCarthy o apelo vai além de meras estatísticas.

Seu desempenho excepcional como passador, ostentando uma taxa de conclusão estelar, eficiência de passe e QBR total, solidifica seu status como um grande prospecto aos olhos de olheiros e analistas.

Além disso, sua capacidade de prosperar sob pressão e realizar lances fora do cronograma ressalta ainda mais seu potencial como jogador. quarterback da franquia no próximo nível.

Enquanto McCarthy pode não possuir o braço chamativo ou a velocidade normalmente associada às principais escolhas do draft, sua recente vitrine no Combinação da NFL e o pro day silenciou os céticos e reforçou seu estoque de recrutamento.