Jontay Porter foi banido vitalício da NBA após escândalo de jogo

Cembora grande parte do foco em quadra tenha sido no início do Torneio play-in anual da NBA para determinar os participantes finais nos playoffs, a liga divulgou um comunicado bombástico na quarta-feira confirmando que Jontay Porter foi banido para sempre.

Porter, irmão de Michael Porter Jr.esteve envolvido em um escândalo de jogo que foi investigado pela liga.

Em suas descobertas eles determinaram que Jontay Porter «manipulou a sua participação num jogo para influenciar o resultado de uma aposta».

Porteiro também foi acusado de apostar em jogos da NBA, dos quais foi posteriormente considerado culpado como resultado da investigação interna da NBA.

O que vem a seguir para Jontay Porter?

Michael Porter Jr. já havia se manifestado contra qualquer sugestão de que seu irmão fosse culpado no assunto, mas o jovem de 24 anos agora terá que enfrentar as consequências profissionais de suas ações.

É uma pena que em tão tenra idade, Porteiro estava trabalhando para uma carreira promissora na NBA com o Toronto Raptors, ao mesmo tempo em que aprendia seu ofício em vários períodos com a equipe afiliada da G-League.

A investigação da NBA descobriu que Jontay Porter fez pelo menos 13 apostas em jogos da NBA de janeiro a março de 2024, embora nenhum desses jogos o envolvesse.

No entanto, não é aí Envolvimento de Porter no escândalo das apostas terminou, e é por isso que ele recebeu uma punição tão pesada.

A investigação descobriu que antes dos Raptors jogarem em 20 de março Porteiro informou alguém que ele sabia ser um apostador da NBA sobre sua situação de lesão, enquanto outra pessoa intimamente associada ao jogador conseguiu fazer uma aposta de US$ 80.000 em Porteiro marcar abaixo de um certo número de pontos.

Esta aposta foi particularmente flagrante, pois o indivíduo envolvido ganhou US$ 1,1 milhão, mas ele estava bem ciente de que Porteiro estaria limitando a sua própria participação no jogo, a fim de influenciar o resultado das apostas que sabia terem sido feitas.

“Não há nada mais importante do que proteger a integridade das competições da NBA para nossos torcedores, nossos times e todos os associados ao nosso esporte”. Comissário da NBA, Adam Silver declarado em comunicado oficial.

“Isso é por que Jontay Porter violações flagrantes de nossas regras de jogo estão sendo punidas com as punições mais severas.

“Embora as apostas desportivas legais criem transparência que ajuda a identificar atividades suspeitas ou anormais, este assunto também levantou questões importantes sobre a suficiência do quadro regulamentar atualmente em vigor, incluindo os tipos de apostas oferecidas nos nossos jogos e jogadores”.