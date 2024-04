Kamaru Usman questiona o quanto o olho de Max Holloway altera o resultado da luta de Justin Gaethje

Kamaru Usman protege seu companheiro de equipe.

Quando Justin Gaethje caiu nos segundos finais de sua luta pelo título “BMF” com Max Holloway no último fim de semana no UFC 300, foi um momento chocante e uma das finalizações mais inacreditáveis ​​da história do MMA. Holloway estava a caminho de uma vitória no placar, mas jogou a cautela ao vento para obter uma vitória emocionante por nocaute.

Em seu Libra 4 libras podcast, Usman detalhou o que deu errado para seu parceiro de treinamento de longa data, começando com uma sugestão estratégica que poderia ter mudado a aparência da competição.

“Acho que o lugar onde as coisas podem ter dado errado é fazer os ajustes necessários na luta”, disse Usman. “Eu acho que Justin é um cara muito legal, e é por isso que ele é o lutador favorito do seu lutador favorito. Ele adora se divertir tanto, que fica tipo, ‘OK, você pagou para ver esse tipo de luta. Vou lhe dar esse tipo de luta. Ele é esse tipo de cara. Para onde, pensei que ele poderia ter feito alguns ajustes.

“Ele é um lutador. Essa luta foi completamente diferente se Justin tivesse mudado de nível e derrubado Max uma ou duas vezes. E ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso 100 por cento. Se ele tivesse mudado de nível e o derrubado uma vez, essa luta nos daria um resultado potencial diferente. Acho que talvez apenas os ajustes na luta.”

Junto com a finalização da campainha, houve muito drama no início da luta, com Holloway danificando gravemente o nariz de Gaethje com um chute giratório no final do primeiro round, e também acertando um par de cutucadas inadvertidas de aparência desagradável.

Usman deu crédito a Holloway por seu desempenho, mas observou que as faltas tiveram um efeito deletério no desempenho de Gaethje.

“Não podemos fugir do fato de que esse homem, sim, ele levou aquele chute no nariz no final do primeiro round, faltando apenas alguns segundos, se não, zero tempo restante”, disse Usman. “Ele levou aquele chute no nariz, o que desempenha um papel muito, muito importante para potencialmente seguir em frente na luta, porque agora você não consegue respirar do jeito que deseja naquela luta. Além disso, temos que ver as duas cutucadas nos olhos.

“Eles foram cutucadas bem definidas e legítimas. Não que Max estivesse fazendo isso de forma maliciosa ou de propósito. Eles acontecem. Esse é o tipo de coisa que pode alterar o resultado de uma luta.”

O co-apresentador do podcast de Usman, Henry Cejudo, sugeriu que, além de misturar em quedas ocasionais, Gaethje deveria ter usado mais falsificações para diminuir a distância. Ele então perguntou a Usman se uma derrota por nocaute como a sofrida no UFC 300 poderia alterar a trajetória da carreira de Gaethje.

Enquanto Gaethje demorar para voltar à ação, Usman não estará preocupado.

“Acho que não”, disse Usman. “Eu definitivamente acho que levamos algum tempo e nos recuperamos. Justin já esteve aqui antes. Eddie Álvarez. Dustin Poirier. Ele aproveitou o tempo, se recuperou, fez as coisas necessárias para voltar, então acho que não. Acho que é baseado nele e em como ele quer continuar sua carreira. Mas não, não acho que isso altere nada.

“Quanto ao final da luta, não levo nada. Esse é Justin Gaethje. Essa é uma jogada de Justin Gaethje. É isso que o BMF faz. Isso aí, esse fim daquela luta é exatamente o que nos inscrevemos. É exatamente disso que trata esse título. Estou certo ou estou errado? É exatamente disso que trata esse título. ‘Somos BMFs. Vamos nos encontrar no centro e vamos embora. E quem apostaria que Justin Gaethje perde esse tipo de luta? No centro estamos balançando, quem aposta que Justin Gaethje perde? Ninguém.”