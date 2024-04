Kansas City Chiefs e Andy Reid precisam resolver esse elo perdido se desejarem o retorno do Super Bowl

Ta recente troca de cornerback L’Jarius Sneed pelo Chefes de Kansas City ao Tennessee Titans gerou discussões sobre o futuro do Chefes‘defesa. Com a saída de um dos principais cornerbacks do campeonato, surgem dúvidas sobre a capacidade defensiva da equipe e a necessidade de mais reforços na próxima temporada.

Necessidade‘A saída de s não foi apenas significativa na perda de um jogador importante, mas também na potencial reavaliação da escalação de cornerbacks do time. Agora, os Chiefs ficam com uma rotação dos três primeiros com o cornerback All-Pro de 2023 Trent McDuffie, ao lado de Joshua Williams e Jaylen Watson, ambos elaborados no Draft de 2022 da NFL. A questão surge: esse trio é suficiente para manter o status de elite da defesa ou o time precisa investir em escolhas premium no draft para aumentar a profundidade de seu cornerback?

Embora alguns defendam a adição de uma escolha premium no draft para melhorar o grupo de cornerbacks, há razões convincentes para acreditar no contrário. McDuffieSuas proezas comprovadas, versatilidade e status como um escanteio fazem dele uma pedra angular da defesa. Apesar das preocupações com Watson e Williams, seus desempenhos anteriores sugerem que eles podem fornecer contribuições estáveis ​​ao longo da temporada, se necessário.

Além disso, os Chiefs demonstraram habilidade para desenvolver defesas sob a orientação de treinadores como Dave Merritt e coordenador defensivo Steve Spagnuolo. Esta experiência de treinador, juntamente com um histórico de descoberta de talentos em rodadas posteriores do draft, sugere que investir pesadamente em um cornerback no início do draft pode não ser a atitude mais prudente.

A agência gratuita pode ser uma opção viável para os Chiefs

Em vez disso, o Chefes poderia explorar opções de agência livre para complementar a profundidade do cornerback. Nomes como Stephon Gilmore, Steven Nelson e Adoree’ Jackson oferecem experiência veterana que pode proporcionar impacto imediato ou servir como profundidade valiosa.

Alternativamente, os Chiefs poderiam optar por sua estratégia de marca registrada de buscar defensores de desenvolvimento fora das 100 primeiras escolhas do draft. Sucessos anteriores com escolhas finais como Chamarri Conner e L’Jarius Sneed ressaltam a capacidade da equipe de descobrir joias escondidas no draft.

Concluindo, embora a saída de L’Jarius Sneed levante preocupações sobre a profundidade do cornerback dos Chiefs, a equipe técnica do time e os sucessos anteriores no desenvolvimento de jogadores sugerem que eles estão bem equipados para enfrentar esse desafio. Seja através de elaboração estratégica, contratações de agentes livres ou perspectivas de desenvolvimento, os Chiefs têm opções para garantir que a força da sua defesa permaneça intacta na era pós-Sneed.