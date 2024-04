Kanye West supostamente deu um soco no homem que agarrou Bianca Censori em Los Angeles

Kanye West está mais uma vez no centro da polêmica após ser apontado como suspeito em um caso de bateria em Los Angeles. Relatórios sugerem que o incidente ocorreu na terça-feira, quando Oeste supostamente deu um soco em um homem que agarrou sua esposa, Censores Bianca.

Segundo fontes policiais citadas pelo TMZ, a suposta altercação ocorreu em Los Angeles, levando Ocidente e Censori para sair de cena. As autoridades policiais estão atualmente investigando as alegações e planejam entrar em contato com o casal para obter mais informações.

Entrevista com Kanye West explica o acordo imoral que Diddy fez para ficar fora da prisão

Um representante do rapper afirmou que o homem Oeste supostamente socado, agredido fisicamente Censoresfornecendo um contexto para a altercação.

“O agressor não apenas colidiu com ela”, disse o representante ao TMZ.

“Ele colocou as mãos por baixo do vestido dela, diretamente no corpo dela, agarrou sua cintura, girou-a e depois soprou-lhe beijos.”

“Ela foi espancada e abusada sexualmente.”

O incidente supostamente ocorreu no icônico Chateau Marmont Hotel em Sunset Boulevard, conforme relatado pela Fox 11.

Envolvido em outro caso de agressão também

Esta não é a primeira vez Kanye West enfrentou acusações de agressão. Em janeiro de 2022, ele foi processado por agressão, agressão e negligência após supostamente socar um buscador de autógrafos do lado de fora de um hotel. A altercação teria ocorrido quando o rapper confrontou o indivíduo e posteriormente o atingiu várias vezes.

Embora o incidente tenha sido investigado, Oeste não foi acusado pelo Ministério Público da Cidade de LA, que determinou que “não havia probabilidade razoável de condenação”.