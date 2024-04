Katie Taylor x Amanda Serrano 2 anunciada como co-evento principal do card de luta Tyson x Paul

A tão aguardada revanche de boxe entre Katie Taylor e Amanda Serrano é oficial para o co-evento principal do confronto de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul em 20 de junho em Arlington, Texas, anunciou o MVP na terça-feira. A ESPN relatou a notícia pela primeira vez.

O card de boxe acontecerá no AT&T Stadium e será transmitido ao vivo pela Netflix.

O primeiro confronto entre Serrano e Taylor ocorreu no Madison Square Garden em 30 de abril de 2022, e Taylor venceu a luta por meio de polêmica decisão dividida para manter seus WBA, WBC, IBF, WBO e O anel títulos. Taylor (23-1) recentemente vingou sua única derrota na carreira para Chantelle Cameron em sua última apresentação em novembro passado.

“Esta é a revanche que o mundo queria ver e estou muito feliz que finalmente esteja acontecendo”, afirmou Taylor em comunicado. “A primeira luta em Nova York foi obviamente uma ocasião épica e mais do que correspondeu ao esperado, e tenho certeza que a revanche não será diferente. Quero agradecer à Matchroom e ao DAZN pela ajuda em tornar a luta possível e estou ansioso para defender meus títulos como campeão mundial indiscutível em Dallas, no sábado, 20 de julho.”

Serrano, detentor do título dos penas, subirá três categorias de peso para disputar o indiscutível campeonato dos superleves de Taylor. Serrano venceu quatro vitórias consecutivas desde a primeira partida em Nova York, e agora detém o recorde de 46-2-1 com 30 nocautes, e concordou em competir em rounds de dois minutos para revanche Taylor.

“Prometi aos meus fãs que veriam essa revanche depois que fizéssemos história no MSG e parece um sonho tornado realidade saber que Katie e eu estamos finalmente fazendo isso acontecer no maior palco possível para mostrar ao mundo o que é o boxe feminino de elite. sobre”, afirmou Serrano em um comunicado. “Embora meu foco continue sendo dar às mulheres a opção de lutar com as mesmas regras dos homens, sempre disse que essa é a única luta para a qual voltaria ao 10×2 se fosse isso que Katie queria. Estou indo buscar os cintos dela, ela quer 10×2, então é isso que faremos. Acredito que ganhei a nossa primeira luta, mas não consegui a decisão, então dessa vez não vou deixar para os jurados.

A lenda do boxe Mike Tyson declarou em um comunicado que está “emocionado” por ter as duas boxeadoras competindo no mesmo card no Texas.

“Katie Taylor e Amanda Serrano são duas das melhores boxeadoras do mundo”, disse Tyson. “Sei que ambos podem dar um show incrível e estou emocionado por tê-los participando deste card. Esses atletas notáveis, sem dúvida, elevarão o evento com seu apelo global e sua base de fãs. Adicionar uma das maiores lutas da história do boxe feminino a este evento inesquecível é um verdadeiro presente para os fãs. Sábado, 20 de julho, não pode chegar logo.”

Paul teve sua maneira única de anunciar essa revanche antecipada.