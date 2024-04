Kim Kardashian continua criando fantasias com sessão de fotos molhada com a nova coleção Skims

Kim Kardashian está esquentando o verão com sua nova campanha de natação SKIMS. A estrela do reality show e magnata dos negócios de 43 anos revelou recentemente seu última coleção de moda praia por meio de uma série de fotos atraentes.

O renomado fotógrafo britânico Nick Knight capturou as fotos sensuais, enquanto Carine Roitfeld cuidou das tarefas de estilo. Na campanha, Kim apresenta peças ousadas em preto e vermelho, incluindo os novos designs com estampa de cobra da SKIMS.

A colaboração com Nick Knight foi uma escolha deliberada para evocar o estilo das suas icónicas campanhas de moda dos anos 2000. Este aceno ao passado serve tanto como um tributo à evolução da moda de Kim quanto como uma celebração de sua jornada de socialite de Hollywood a empreendedora influente.

A campanha canaliza a essência dos primeiros anos de Kim ao lado de Paris Hilton, mostrando sua evolução até se tornar um ícone de estilo por direito próprio.

Esta não é a primeira vez que Kim se junta a Nick Knight. A dupla já colaborou na capa quente de L’Officiel Hommes em 2013, onde Kim apareceu ao lado de seu então namorado Kanye West.

A parceria criativa continuou com a capa da V Magazine de 2012, solidificando ainda mais o status de Kim como pioneira da moda. Agora, com sua mais recente coleção de natação SKIMS, Kim continua a ultrapassar limites e definir tendências no mundo da moda e da moda praia.