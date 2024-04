Kourtney Kardashian pressiona para se recuperar na foto do biquíni pós-parto

A estrela de reality show compartilhou algumas fotos espontâneas das férias de primavera, nas quais a mãe de quatro filhos expôs seu corpo pós-bebê em um biquini preto. Para silenciar a conversa em torno de seu corpo, Kourtney postou uma história no IG lembrando seus seguidores de se amarem em todas as fases.

Deixando de lado a mensagem importante, KK se divertiu um pouco com suas filmagens de férias … zombando de brincadeira da irmã Kim Kardashian com uma legenda referenciando aquela época infame em que Kim perdeu um brinco de diamante no oceano em “Keeping Up With the Kardashians”.