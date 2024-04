Ludacris chama as piadas do ‘Club Shay Shay’ de Katt Williams de risíveis

Ludacris não está salgado Kat Williams sugerindo que ele é um fantoche da elite – porque ele está aceitando os comentários com cautela… observando que os comediantes devem fazer piadas!!!

O rapper fez check-in no “The Breakfast Club” na segunda-feira, antes de sua aparição no iHeartRadio Awards, e abordou de frente o “Club Shay Shay” de Katt.

Lembre-se, Katt mirou em Luda e sua esposa Eudóxia – e no momento, não estava claro se ele estava brincando ou não… mas Luda diz que ele não está viajando de qualquer maneira.

Luda disse Charlamagne dar Inveja do DJ que as piadas de Katt eram ridículas e ele se lembra de tê-lo encontrado em Rick Ross‘ casa anos atrás e não houve problemas na época… então ele decidiu que jogaria junto com um estilo livre divertido quando Katt desse uma nova tacada.