Magic Johnson envia mensagem clara ao Lakers: “Para ser o melhor, você tem que vencer o melhor”

Óne das grandes lendas do Los Angeles Lakers Foi claro: se o time quer ser campeão tem que enfrentar e vencer os melhores. Magia Johnson escreveu isso em sua conta X em resposta aos rumores que circularam de que o Lakers poderia vencer o jogo de hoje contra o Pelicanos de Nova Orleans para evitar enfrentar os atuais campeões, o Nuggets de Denvernos playoffs.

Magia Johnson está deixando claro que não quer que o Los Angeles Lakers se arrisque no torneio play-in apenas para evitar um confronto difícil na primeira rodada com o Nuggets. Ele recorreu às redes sociais para expressar seus pensamentos:

“Quero que o Lakers derrote os Pelicans esta noite para garantir o sétimo lugar e enfrentar o Nuggets. Mesmo que o Lakers tenha perdido seus quatro confrontos contra o Nuggets, os jogos 2, 3 e 4 foram todos disputados! É ridículo que eu tenha Tenho ouvido pessoas pensarem que deveriam perder intencionalmente para enfrentar o vencedor do Kings vs Warriors e, eventualmente, do Thunder. Como um verdadeiro competidor, você deve sempre querer vencer.

Magic enfatizou a importância de garantir o número 7 ao vencer o Pelicanos de Nova Orleans: “Quero que o Lakers derrote os Pelicanos esta noite para garantir o sétimo lugar e enfrentar o Nuggets.” Ele também destacou que, apesar das derrotas anteriores do Lakers para o Nuggets, os jogos foram disputados, descartando a ideia de perder intencionalmente como “ridícula”.

Johnson incentiva o Lakers a abraçar os difíceis desafios dos playoffs

O vencedor do Lakers-Pelicanos o jogo garantirá a 7ª colocação e enfrentará o Nuggets na primeira rodada. Por outro lado, o perdedor enfrentará uma batalha pelo 8º colocado e um confronto contra o primeiro colocado Trovão da cidade de Oklahoma.

A perspectiva de enfrentar o Thunder pode parecer menos assustadora do que enfrentar o Nuggets, dada a relativa falta de experiência na pós-temporada. É aqui que a perspectiva de Magic Johnson sobre o assunto se torna crucial. Ele destacou a experiência de jogadores importantes do Lakers como LeBron James e Anthony Davissugerindo que eles poderiam ter um caminho mais claro para uma reviravolta contra o Thunder do que teriam contra o Pepitas.

No entanto, é importante observar que seguir esse caminho também traz seu próprio conjunto de riscos. Embora enfrentar o Thunder possa parecer uma opção mais favorável, subestimá-lo pode levar a uma saída inesperada dos playoffs.