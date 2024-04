Max Holloway zomba das exigências de Ilia Topuria por uma luta potencial: ‘Isso não é o tom de um BMF’

Max Holloway resumiu todo o motivo pelo qual o UFC criou um título “BMF” quando marchou para o centro do octógono, apontou para o chão e convidou Justin Gaethje para lutar com ele até o final da batalha no UFC 300.

Faltando apenas 10 segundos para a vitória garantida no placar, Holloway ainda arriscou tudo trocando bombas com Gaethje, o que na verdade resultou em um dos maiores nocautes da história do UFC depois que o havaiano acertou o ex-campeão interino dos leves com um segundo. deixado no relógio. Por estar disposto a correr esse risco, Holloway parece entender toda a ideia por trás de se autodenominar o “filho da puta mais malvado” do esporte, mas ele não está recebendo as mesmas vibrações de Ilia Topuria.

Na quarta-feira, durante uma aparição no A hora do MMA, Topuria afirmou que só tinha interesse em enfrentar Holloway a seguir se colocasse o título “BMF” em disputa, porque senão “não o quero de jeito nenhum”. Em resposta, Holloway diz que isso apenas prova que talvez Topuria não esteja pronto para realmente competir por esse título, porque fazer esse tipo de exigência não se enquadra na mentalidade “BMF”.

“Essa não é uma maneira muito ‘BMF’ de dizer isso”, disse Holloway a Jim Rome. “Um ‘BMF’ não diria: ‘Não vou lutar contra esse cara a menos que…’ Isso é meio anti-‘BMF’. Não soa ‘BMF’ do jeito que ele está tentando exigir e dizendo: ‘Não vou lutar’.

“Um ‘BMF’ luta com qualquer coisa, luta com quem, quando, com qualquer peso, a qualquer hora, e isso não é o tom de um ‘BMF’.”

Embora Holloway permaneça inflexível de que acabará lutando contra quem o UFC lançar contra ele, um confronto com Topuria ainda está no topo de sua lista de desejos pessoais.

Ele afirmou logo após marcar a luta com Gaethje que sempre imaginou recuperar o título dos penas, que conquistou anteriormente em três defesas de título de 2017-19.

Além disso, Topuria destronou Volkanovski para se tornar campeão tornou o caminho de Holloway de volta ao cinturão muito mais fácil depois de perder para Volkanovski três vezes anteriores.

Mas Holloway, em última análise, não se importa se passar por Topuria e depois voltar com Volkanovski pela quarta vez, porque é exatamente isso que um verdadeiro “BMF” faria.

“Esse sempre foi meu principal objetivo. Meu principal objetivo sempre foi lutar contra Ilia”, disse Holloway. “Essa foi uma luta divertida. Grite para Justin Gaethje. Justin Gaethje é uma lenda, ‘The Highlight’, ele tinha tudo a perder. Ele me deu a injeção e isso aconteceu. Mas na minha cabeça sempre foi, não importa o que acontecesse, ganhar, perder, seja o que for, até hoje eu queria lutar contra o Ilia.

“As pessoas sempre me perguntam: ‘O que você acha de Ilia?’ A única coisa que me vem à cabeça é que é questionável. O cara é super questionável. Todos os outros 145 contendores que eles queriam lutar [Alexander Volkanovski], eles passaram por mim. Eles lutaram comigo ou tiveram que lutar comigo. Esse é um cara que me escapou. Não sei como, não sei por que, mas ele o fez e conseguiu a disputa pelo título.”

Holloway elogiou Topuria por destronar Volkanovski com um nocaute brutal para se tornar campeão em fevereiro no UFC 298.

Dito isso, Holloway ainda enviou uma lição de história não tão sutil para Topuria quando chegou a hora de comparar seus currículos.

“Ele venceu um cara que eu não conseguia entender”, disse Holloway sobre Topuria x Volkanovski. “Ele lutou com o cara uma vez, eu lutei com o cara três vezes, e vi ele dizer que aquela coisa manhosa levou nove minutos para mim, o que eu levei 90 minutos e eu não consegui. Algo louco assim.

“É engraçado. Da última vez que verifiquei, quando tinha a sua idade, já tinha defesas de título, amigo. Parece que você ainda precisa se atualizar.”

Por mais que Topuria continue sendo a melhor opção para Holloway, Holloway não está exatamente casado com o confronto, especialmente com muitas outras lutas potenciais disponíveis para ele.

Ele poderia permanecer em uma categoria de peso superior e aguardar a chance de enfrentar Conor McGregor ou Michael Chandler após se enfrentarem na luta principal do UFC 303. Holloway também pode buscar uma chance pelo título dos leves com Islam Makhachev, que deve defender seu cinturão contra Dustin Poirier no UFC 301, em junho.

Aconteça o que acontecer, Holloway não tem queixas, porque isso não seria muito próprio de um verdadeiro campeão do “BMF”.

“Existem opções. Principalmente neste esporte, é sempre bom ter opções”, disse Holloway. “Estou classificado em uma categoria de peso superior agora. Eu tenho minha categoria de peso em [145] sentado ali mesmo, batendo na porta. Conor está voltando. Ilia está lá, o Islã está lá. Dustin está lutando contra o Islã. Isto devia ser divertido.

“Como eu tenho dito, isso [145] título é o que eu quero. Eu quero de volta. Mas seja qual for o jeito que o UFC quiser me pressionar, eles vão me pressionar. Estou esperando. Sou todo ouvidos.”