Meghan Markle envia a 50 influenciadores uma amostra exclusiva do primeiro produto da American Riviera Orchard

Meghan Markle deu um passo adiante em sua jornada empreendedora ao lançar o primeiro produto de sua nova marca, Pomar da Riviera Americana. O Duquesa de Sussex lançou uma geléia de morango e a enviou para 50 influenciadores para um teste de sabor, incluindo estilista Tracy Robbins e socialite argentina Delfina Balquier.

A geléia de morango é apresentada em pote de vidro com tampa de tecido adornada com o logotipo da American Riviera Orchard. Cada frasco é numerado à mão entre 1 e 50, dando um toque exclusivo ao produto. Os influenciadores que receberam a jam compartilharam fotos em suas redes sociais, gerando entusiasmo e expectativa entre seus seguidores.

Embora a geléia ainda não esteja à venda, a apresentação e a marca já chamaram a atenção. O rótulo do frasco traz o nome da marca e Montecito por baixo, adicionando um toque pessoal que reflete a ligação de Meghan com o local. Esta atenção aos detalhes mostra a dedicação de Meghan em criar um produto de alta qualidade que reflita sua visão para a American Riviera Orchard.

Além das postagens dos influenciadores, Sra. compartilhou duas imagens da geléia, dando uma ideia do produto e gerando buzz em torno de seu lançamento. Esta revelação inicial prepara o terreno para o futuro lançamento da geléia de morango e outros produtos da Pomar da Riviera Americana.

Meghan apresenta geléia artesanal de morango

A introdução deste primeiro produto representa um marco emocionante para Meghan Markle enquanto ela se aventura no mundo do empreendedorismo. A apresentação cuidadosamente selecionada e a seleção de destinatários influentes demonstram a abordagem estratégica de Meghan para construir sua marca. À medida que ela continua a desenvolver o American Riviera Orchard, este lançamento serve como um começo promissor que desperta o interesse e prepara o terreno para ofertas futuras.

O lançamento da geléia de morango da American Riviera Orchard por Meghan Markle mostra sua dedicação em criar uma marca que reflita seus valores e visão. Com o apoio de destinatários influentes e a apresentação cativante do produto, Meghan estabeleceu uma base sólida para o seu novo empreendimento. Ao embarcar nesta jornada empreendedora, seu compromisso com a qualidade e atenção aos detalhes provavelmente moldará o sucesso da American Riviera Orchard no mercado de estilo de vida.