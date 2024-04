Meghan Markle quer ‘um pedido de desculpas’ da Família Real em meio a rumores de reconciliação entre Harry e William

O Príncipe Harry e Meghan Markle foram afastados do resto da Família Real já há algum tempo, com o casal morando nos Estados Unidos desde 2020 e algumas revelações feitas por eles que não combinaram muito bem com seu irmão, Príncipe William, sua esposa, Kate Middleton, e Rei Charles.

A potencial reconciliação do Príncipe Harry com a Família Real, particularmente com seu irmão, o príncipe William, é um desenvolvimento significativo. Conforme relatado por Gabrielle Wilde do GB News, o autor especialista real Tom Quinn sugere que o Príncipe Harry está considerando um movimento em direção à reconciliação, euindicando a sua disponibilidade para “enterrar a machadinha” com o seu irmão.

É relatado que o Príncipe William disse ao Príncipe Harry para trazer seus filhos na próxima vez que ele e Meghan Markle visitarem o Reino Unido, provavelmente no próximo mês nos Jogos Invictus. No entanto, há um último obstáculo antes que eles possam finalmente resolver as suas diferenças.

Meghan Markle quer um pedido de desculpas

Quinn menciona que Meghan Markle está buscando um pedido de desculpas da Família Real antes que eles possam seguir em frente. Enquanto isso, ‘até que ela sinta que a Família Real foi suficientemente gentil com ela – e se desculpou humildemente pelo passado – isso não vai acontecer’, disse Quinn.

No passado, Meghan Markle acusou a Família Real de fazer comentários racistas contra ela e seu filho ainda não nascido, Archie, questionando o Príncipe Harry e Markle sobre “a cor da pele da criança” e fazendo-os sentirem-se desconfortáveis.

Relatórios recentes revelaram que Meghan Markle expressou preocupação com comentários racistas feitos por certos membros da família real em relação a ela e seu filho Archie. Ela teria levantado essas preocupações ao rei Charles e compartilhado os nomes daqueles que fizeram os comentários, destacando que Archie seria a primeira pessoa negra na família.