Mesa Redonda: Qual a melhor luta do UFC que ainda está por vir em 2024?

UFC 300 entregue em grande estilo, mas com uma série de lutas importantes acumuladas para aquele card histórico, o que resta para o resto da lista de 2024 da promoção?

Bastante, ao que parece.

Olhando para o passado UFC 301 neste fim de semana – com relação a Alexandre Pantoja e Steve Ercega luta pelo título dos moscas não estava exatamente na lista de desejos de ninguém para 2024 – já existem vários combates marcantes carregados. Conor McGregor volta para lutar Michael Chandler no UFC 303com Islã Makhachev defendendo o cinturão dos leves contra Dustin Poirier naquele mesmo mês. Ex-campeão dos médios Robert Whittaker rostos Khamzat Chimaev na Arábia Saudita. E Sean Strickland está reservado para lutar Paulo Costa no que poderia ser um dos confrontos de personalidades mais selvagens de todos os tempos.

Isso sem falar nas lutas que esperamos que sejam oficializadas em breve, como Jon Jones vs. Stipe Miocic, Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya, Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili, Leon Edwards vs. Belal Maomé ou Shavkat Rakhmonove Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 3 sempre que terminarem o The Ultimate Fighter.

Basta dizer que a máquina do UFC não vai desacelerar tão cedo. A única questão é: para qual luta você está mais animado? Alexander K. Lee, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew do MMA Fighting se reuniram para escolher o que de melhor ainda está por vir neste ano.

Oficialmente reservado

Lee: Finalmente, para as legiões ilimitadas de O Lutador Final 31 fãs, haverá um acerto de contas.

Pode não ser a luta de retorno de Conor McGregor que todos pediam, mas ele e o rival Michael Chandler fizeram um trabalho promocional para tornar o confronto no UFC 303 o mais importante possível. Sinceramente, parece que eles estão construindo este aqui há dois anos, então vamos dar a ele o respeito que ele merece.

Desde que vimos McGregor na jaula, ainda não há ninguém no UFC que possa se comparar ao “The Notorious” quando se trata de hype e prestígio mainstream. Também ajuda o fato de Chandler não ser desleixado quando se trata de palhaçadas no estilo de luta livre profissional. Nos três anos desde a luta mais recente de McGregor, Chandler emergiu como um dos verdadeiros showmen do UFC, ampliando a excelente reputação que conquistou como tricampeão do Bellator.

Não é apenas que essa luta seja um banger garantido que provavelmente terminará em um nocaute de uma forma ou de outra, mas também é um trampolim para o que provavelmente será a reta final da carreira de ambos. Conor McGregor está prestes a entrar em outra disputa pelo título? Será que Michael Chandler se tornou um homem feito com direito de se gabar do falastrão mais barulhento do MMA?

Acredite ou não, McGregor está de volta e em breve todas as perguntas serão respondidas.

Al Shatti: Desde o momento em que Khamzat Chimaev explodiu em nossas vidas em julho de 2020, tudo o que alguém que dedica muito tempo a esse esporte queria era a resposta para uma pergunta: esse cara é realmente o chefe final indomável que parecia ser na Ilha da Luta?

De alguma forma, quatro anos depois, ainda não temos a resposta.

Seja por lesões, política internacional ou por pura má sorte, o destino conspirou para manter o trem de Chimaev preso na estação desde que ele cortou três escalpos em um período de três meses para iniciar sua campanha no UFC. Houve algumas falsas largadas aqui e ali – mais notavelmente a vitória de Gilbert Burns – mas elas são inevitavelmente seguidas por longos períodos de inatividade e/ou merdas idiotas como perder peso em 7,5 libras. Mesmo da última vez, a estranheza não conseguiu evitar. Ah, Chimaev vai lutar contra Paulo Costa e finalmente se estabelecer como um verdadeiro candidato aos médios? Não. Em vez disso, posso interessá-lo em Chimaev lutando contra um meio-médio que está subindo em pouco tempo, mas parecendo mortal o suficiente para inflamar todas as perguntas possíveis que todos têm para ele? Perfeito.

Mas no dia 22 de junho nossas respostas finalmente chegam.

A história mostra que se você conseguir vencer Robert Whittaker na categoria até 185 libras, você está destinado a conquistar o ouro do UFC. De uma forma ou de outra, a atração principal da viagem de estreia do UFC à Arábia Saudita vai nos dizer muito sobre o futuro do peso médio.

Meshew: Posso dizer nada? A resposta para “maior” é obviamente McGregor vs. Chandler, já que será o maior evento do ano, mas não estou muito animado com isso. Vai ser bom ter o McGregor de volta e tenho certeza que vai ser divertido, mas não é uma luta pela qual estou salivando e, honestamente, não há nenhuma luta programada pela qual eu esteja salivando.

Então, na ausência de uma luta do tipo “Justin Gaethje x Max Holloway”, me resta a próxima melhor opção: assistir o melhor lutador do mundo lutar contra um grande lutador de todos os tempos.

Islam Makhachev é o melhor lutador do mundo e, no UFC 302, defenderá o título dos leves contra Dustin Poirier. Sim, Poirier foi brutalmente nocauteado por Gaethje há um ano, mas isso realmente não importa. Ele é um desafiante legítimo e é um grande momento. Poirier conseguirá uma reviravolta de todos os tempos para finalmente reivindicar um título indiscutível do UFC? Provavelmente não, mas imagine se ele fizer isso! E se ele fizer isso pulando uma guilhotina?! O coração dá um pulo.

Mas mesmo que Poirier não “termine a história”, ainda poderemos ver Makhachev continuar a subir na hierarquia da grandeza de todos os tempos. Isso é uma situação em que todos ganham, e considerando que esta pode ser uma das últimas vezes que veremos Makhachev no peso leve (ele já está falando sobre uma disputa pelo título dos meio-médios e tenho certeza de que ele se aposentará mais cedo do que todos pensamos), eu sempre ficarei animado para ver o homem trabalhar.

Espera-se que seja reservado

Meshew: A primeira pergunta foi difícil. Este é fácil.

Embora haja uma série de confrontos de fantasia pelos quais estou apaixonado há algum tempo, eu estava dirigindo o trem em um deles antes de qualquer outra pessoa neste site: Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya.

Depois que o DDP derrotou Derek Brunson, comecei a conduzir o trem “DDP pela disputa pelo título”. Outras pessoas, idiotas, queriam que ele “fizesse mais” e “vencesse um dos 5 melhores oponentes”. Eu não. Já fui convencido pelo estilo do DDP, pela falta de outros concorrentes na época e, claro, pelo vitríolo entre os dois baseado no conceito carregado de ser africano. No final das contas, isso não aconteceu, mas então du Plessis demoliu Robert Whittaker e de repente todos concordaram.

Claro, todos nós sabemos o que aconteceu: Sean Strickland perturbou o carrinho de maçãs e os planos mais bem traçados de Sean Shelby, e assim a Batalha pela África foi adiada. Mas com o DDP agora segurando o cinturão, parece que finalmente estamos conseguindo a luta que eu queria há muito tempo. Vai governar. Adesanya é um atacante técnico brilhante, mas já passou do seu auge; du Plessis é um HOSS que dá socos como se estivesse com raiva do vento e tem um jogo de chão brutal. É uma combinação perfeita e mal posso esperar.

Lee: Vamos fazer uma pausa em toda a conversa sobre boxe Sean O’Malley-Ryan Garcia e lembrar quem deveria ser o próximo campeão peso galo do UFC: Merab Dvalishvili.

Os críticos de O’Malley provavelmente ainda temem que o merecedor Dvalishvili seja de alguma forma preterido, apesar de sua sequência irreal de 10 vitórias consecutivas, mas neste ponto é apenas uma questão de cruzar alguns “Ts” e pontuar alguns “é” como tanto quanto tornar este oficial. Apesar de toda a conversa sobre o sucesso de O’Malley ser apenas fumaça e espelhos, não vamos esquecer que ele também foi eliminado em confrontos contra Petr Yan e Aljamain Sterling. Se ele supostamente está tentando evitar lutas difíceis, ele fez um péssimo trabalho.

O caminho está claro para Dvalishvili agora, com seu melhor amigo, Sterling, não mais na divisão. Dvalishvili é o legítimo candidato ao número 1 há algum tempo e não haveria ascensão mais convincente ao topo da divisão do que a estrela georgiana vingando a derrota de Sterling e humilhando o polarizador campeão.

O peso galo é sem dúvida a melhor categoria de peso de todo o MMA e os fãs merecem ver os dois melhores – desculpas ao Patchy Mix – da categoria.

Al Shatti: Os dois momentos mais icônicos de 2024 até agora foram Ilia Topuria encerrando a lenda de quatro anos de Alexander Volkanovski com um gancho de esquerda do inferno e Max Holloway apontando para o tatame momentos antes de enviar Justin Gaethje para a terra do vento e dos fantasmas com um dos mais nocautes violentos que a humanidade já viu. Agora você está me dizendo que esses dois caras vão jogar luvas um no outro a seguir… e eles claramente não gostam um do outro?! Doce merda misericordiosa! Como esta não é a resposta unânime? Eu não poderia estar mais all-in.

Ou Topuria adiciona um segundo nome de todos os tempos à sua lista de alvos e salta para o verdadeiro estrelato, ou Holloway recupera o trono que antes parecia perdido para sempre e encerra o momento de bem-estar de 2024. Qualquer um dos cenários seria enorme para o esporte, e não há dúvidas de que tanto a luta quanto a preparação serão espetaculares. Quando foi a última vez que vimos alguém desrespeitar Holloway tão abertamente da maneira que Topuria quase certamente fará? Inferno, eu nem tenho certeza de como é a aparência de um Max Holloway irritado! Nem você, mas não aja como se não estivesse suando frio comigo só de pensar em descobrir.

Não, Topuria vs. Holloway é a única resposta correta aqui e, francamente, não pode vir em breve.