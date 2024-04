Michael J. Fox mostra sua força novamente e anuncia seu retorno à atuação

Michael J. Fox, um símbolo duradouro de resiliência face à doença de Parkinson, demonstrou mais uma vez o seu espírito indomável ao anunciar o seu regresso à atuando.

Apesar de lutar contra os estágios avançados da condição debilitante, Fox permanece inabalável em sua determinação em seguir sua paixão pelas artes cênicas.

O gesto corajoso de Michael J. Fox que emocionou os participantes do BAFTA Awards.

Sua decisão de voltar aos holofotes ocorre após sua aposentadoria dos palcos em 2020, citando os crescentes desafios colocados por sua condição em evolução, especialmente na memorização de diálogos.

No entanto, Raposa expressou abertura à possibilidade de desempenhar papéis que se alinhem com suas realidades e desafios, enfatizando sua disposição de navegar pelas complexidades de sua condição em busca de papéis significativos.

“Se surgisse algo em que eu pudesse colocar minhas realidades nisso – meus desafios – se eu pudesse descobrir”, Raposa disse.

“Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo… quero dizer, o documentário foi uma grande emoção.”

Ao longo de sua jornada, Raposa continuou a inspirar com oiO retrato sincero da vida com Parkinson, principalmente por meio de seus papéis em projetos como ‘The Exemplary Wife’ e ‘See You Yesterday’. Suas reflexões sobre gratidão e otimismo servem como um lembrete comovente do poder da resiliência na superação das adversidades.

Permanece positivo apesar das lutas

Apesar dos desafios físicos que enfrenta, Fox permanece resolutamente positivodestacando as experiências gratificantes do ano passado, incluindo o próximo casamento de sua filha e seu envolvimento em vários projetos.

“Sabe, minha filha também vai se casar… coisas boas estão acontecendo e a vida está boa. E então foi um bom ano, com certeza”, disse o ator à People.

“Houve muitos desafios. Muitos desafios físicos hoje em dia têm sido partes diferentes, mas só que eu tinha um monte de coisas… eu tinha um filme, um documentário e muitas obrigações.”