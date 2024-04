NeNe Leakes diz que aceita trapaça se for feita com respeito

Sim, você ouviu direito – a estrela de ‘RHOA’ Nene explica que ela segue a filosofia “o que você não sabe, não vai te machucar”! Ela estava no IG ao vivo com Carlos Rei quando ela disse, se um homem está saindo com sua namorada em uma viagem de fim de semana – e ela não sabe disso – isso é muito respeitoso aos olhos dela.

NeNe elabora sua etiqueta de trapaça – dizendo que aqueles que mentem para suas peças secundárias alegando que são os únicos e, além disso, não diga à peça secundária para manter uma distância respeitosa de seu aperto principal… definitivamente não são jogando de acordo com as regras.

Embora ele estivesse hesitante no início, Carlos concorda com a perspectiva dela, dizendo que NeNe está certa – as peças secundárias devem saber seu lugar, o que significa que elas não deveriam ligar para as esposas/namoradas reais ou postar fotos nas redes sociais com o homem de outra pessoa. !