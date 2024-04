Nenhum anúncio de McGregor no UFC 300 enquanto Dana White nega rumores: Todas as besteiras da internet ** t

Fe aguardando ansiosamente Conor McGregor retorne para UFC octógono terá que esperar um pouco mais, pois não haverá anúncio de seu retorno no UFC 300.

Dana BrancoCEO da principal organização de MMA, abordou as especulações em torno O retorno de McGregorrotulando-o como “absurdo da internet” durante a prévia do evento.

Dana White provoca retorno de Conor McGregor ao UFC em vídeo enigmático

“Posso honestamente sentar aqui e dizer que não temos um acordo fechado para o Luta de Conor“, Branco disse.

“Eu sei que há muitos rumores e as pessoas esperam que o lugar fique às escuras e que haja algum grande anúncio.

“Eles estão esperando que eles saiam. É tudo besteira da internet.”

Uma luta potencial contra Chandler

Apesar do potencial ausência de McGregor no UFC 300estão em andamento discussões sobre sua próxima luta, com a perspectiva de enfrentar Michael Chandler gerando entusiasmo significativo na comunidade do MMA.

Enquanto A presença de McGregor no UFC 300 permanece incertoBranco não descartou a possibilidade de um confronto muito aguardado entre o irlandês e Chandler no UFC 303 em junho.

Sem nenhum evento principal anunciado para o evento de junho O retorno potencial de McGregor poderia ser a atração principal do card, prometendo um confronto épico para os fãs de luta.